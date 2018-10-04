Şişmanlık tedavisindeki tehlikeye dikkat

M.Nafiz Karagözoğlu ‘şişmanlık tedavisinde ameliyat' konusu ile ilgili uyarılarda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı M. Nafiz Karagözoğlu, “Şişmanlığın salgın kabul edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Kişiler hem çok yemek yemeyi, hem az hareket etmeyi ve hem de zayıf olmayı istiyor. Bu da onları hemen ve çabuk düzelme olacak sandıkları ameliyat olma ihtimaline götürüyor. Herkes her şeyi hemen olsun istiyor. Bu mümkün değil. Gerek ameliyat kararının ve gerekse ameliyat hazırlıklarının acele yapılması telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir” dedi.

Şişmanlığın, ruhun, bedenin ve sosyal durumun etkilendiği bir hastalık olduğunu ifade eden Karagözoğlu “Bu süreçlerin tam ve doğru bir şekilde yönetilmesi “Erişkin Doktoru” olarak da ifade edilen İç Hastalıkları Uzmanının sorumluluğundadır. Bu nedenle Şişmanlık için tedavi olmak isteyenler İç Hastalıkları Uzmanının takibine girmelidir” diye konuştu.

Ameliyat sonrasının toz pembe olmadığını kaydeden Karagözoğlu, “İç organlarda meydana gelen değişiklikler özel beslenme gerektiriyor. Vitamin, mineral destekleri, doktor kontrolleri mecburi hale geliyor. Her istediğini, istediği şekilde yiyip, içemiyor. Bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı ve Diyet Uzmanı tarafından düzenli kontrolü şart oluyor” şeklinde konuştu.