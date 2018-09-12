Şişmanlıkta risk faktörlerine dikkat

Dr. Fahri Yetişir, şişmanlığın birçok ölümcül hastalığı olduğunu belirterek, “Hastalıklardan en önemlileri kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve birçok organda kanser gelişmesidir. Şişmanlığın etkilemeyeceği organ yoktur” dedi.

Dr. Fahri Yetişir şişmanlığın bir çok hastalığa yol açtığını ifade ederek, “Obezite (şişmanlık) vücutta aşırı yağ birikmesi ile giden karmaşık bir durumdur. Şişmanlık sadece bir kozmetik sorun değildir. Şişmanlık bir sürü ölümcül ağır hastalığı da beraberinde getirir veya bu hastalıklara yakalanma riskini artırır. Çok fazla şişman olan hastalar büyük olasılıkla yakın bir zamanda bu kilo ile ilgili bir sağlık sorunu yaşayacaklardır.” diye konuştu.

Dr. Fahri Yetişir şişmanlığın risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:

1.Genetik

2.Aile yaşam şekli

3.Günlük hareket azlığı

4.Sağlıksız diyet: Kalori açısında zengin, meyve ve sebze acısından fakir hızlı tüketilebilen besinler.

5.Medikal sorunlar: Kullanılmak zorunda olunan bazı ilaçlar; bazı antidepresanlar, şeker ilaçları, kortizonlar ve tansiyon ilaçları

6.Sosyal ve ekonomik şartların kötülüğü

7.Yaş arttıkça şişmanlık oranının artması

8.Hamilelik

9.Sigara içmek

10.Yetersiz ve düzensiz uyku

Bu risk faktörlerinden birine veya birkaçına sahip olmanız illa şişman olacağınız anlamına gelmez. Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur.