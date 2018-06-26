Slovakyalı gezgin Oltu’yu ziyaret etti

Motosikletiyle birlikte binlerce kilometre yol kat ederek Oltu’ya kadar gelen gezgin Busfy, Oltu Kalesini ziyaret edemeyince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kaleye çıkamayan gezgin Robert Busfy, kale önünde fotoğraf çekilerek Türklüğün simgesi olan bozkurt işareti yaptı.

Kapadokya’dan Kemaliye’ye oradan da Oltu’ya kadar uzunca bir yolu motosikletiyle gelen Busfy, rotasını Ardahan, Hanak, Posof, Ahıska’ya çevirdi.

Oltu’da kaldığı süre içerisinde ilçe halkının sıcak ve yakın ilgisinden büyük memnuniyet duyan Robert Busfy, kendisine eşlik eden Oltululara yanında taşıdığı Slovakya bayrağını hediye etti.