Snowboardda değil fitnessta ayağı kırıldı

Erzurumlu Milli Snowboardcu Elif Kübra Geneşke'nin fitness salonunda yaptığı antrenmanda ayağı kırıldı. Kırık ayağı alçıya alınan Milli kayakçıyu kulüp başkanı Güngör Şenses yalnız bırakmadı. Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı da, Geneşke'nin elde ettiği başarılı FIS puanını korumak için harekete geçti.

Snowboardda tarihe geçen ve Türkiye'nin en başarılı snowboardcusu olan Elif Kübra Geneşke'nin fitness salonunda yaptığı çalışmada ayağı kırıldı.

Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Milli Snowboardcu Elif Kübra Geneşke, diğer milli kayakçılar ile birlikte TOHM fitness salonunda World Cup yarışlarına hazırlanıyordu. Fitness salonunda yapılan antrenmanda bir talihsizlik yaşayan Milli sporcu Elif Kübra Geneşke'nin ayağı kırıldı.

Yıldırım alçıya aldı

Ayağı kırılan Milli kayakçı Elif Kübra Geneşke, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisine kaldırıldı. Burada ayağı Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım tarafından alçıya alındı.

Ayağındaki alçı alındıktan sonra Yıldırım, milli sporcunun ayağını bir kez daha kontrolden geçirecek ve ikinci kez alçıya alınıp alınmayacağı konusu ile ne zaman antrenmanlara başlayacağı konusunda bilgi verecek.

Şenses evinde ziyaret etti

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses, aynı zamanda TOHM sporcusu olan Elif Kübra Geneşke'yi evinde ziyaret etti. Milli kayakçıya çiçek sunan Şenses, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Annesi Serap Geneşke ve babası Aytekin Geneşke'nin yakın ilgi gösterdiği, Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses, Türkiye'nin snowboardaki gurur kaynağı Elif Kübra Geneşke'nin talihsiz sakatlığının kendilerine üzdüğünü belirterek, “Allah beterinden saklasın. Sporda sakatlığın nereden, nasıl geldiği tahmin edilemiyor. Elif Kübra yıllardır kayak pistlerinin zorlu zeminlerinde snowboard yapıyor. Ancak fitnesss salonunda üzücü bir sakatlık yaşadı. İnşallah en kısa sürede bu sakatlığını atmatacak ve yeniden ülkemizi temsil edecek” dedi.

Kıyıcı'dan FIS seferlerliği

Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı da milli snowboardcu Elif Kübra Geneşke için seferber oldu.

Kayseri Erciyes'te yapılan World Cup yarışlarında ilk 24'te yer alarak, 70 puanla en yüksek puana ulaşan Türk sporcu olarak tarihe geçen Elif Kübra Geneşke'nin FIS puanını korumak için harekete geçen Kıyıcı, Milli sporcunun FIS puanını aynen korumak için Dünya Kayak Federasyonu ile diyalog kurmaya başladı.

Hedefim 2022 olimpiyatları

Önceki kış, 18 ülkeden Kayseri'ye gelen dünyanın en iyi sporcuları ile yarışan ve ilk 24'te yer alarak 70 puana ulaşma başarısı gösteren Elif Kübra Geneşke, hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Bugüne kadar sayısız madalya ve kupa kazanan milli kayakçı, kupaları ile objektiflere poz verirken, “Ben bugünlere kolaylıkla gelmedim. Bu sakatlığımı atlatıp, yeniden hızlı bir şekilde hazırlıklara başlayacağım. Hedefim 2012 Kış Olimpiyatları. O, olimpiyatlara katılacağım ve Türkiyemizi en iyi şekilde snowboardda temsil edeceğim” dedi.

Milli sporcu Wold Cup'a hazırlanıyordu, ancak talihsiz sakatlığı sonucu bu yarışlara katılamayacak.