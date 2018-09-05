Sögütyanı köyünden teşekkür plaketi

Muhtar Ali Yüce, köylerinin toz ve çamurdan kurtulduğunu belirterek "Vatandaşlarımızla birlikte teşekkür etmek için geldik. Başkanımız sağ olsun, bize büyük iş yaptı" dedi.

Sögütyanı Köy/mahallesi muhtarı Ali Yüce ile köylüler köy içinin asfaltlanması, köy ortak alanlarında Yakutiye Belediyesinin yaptıı çalışmaları için Başkan Ali Korkut’a plaket yaptırdılar. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u makamında ziyaret eden Muhtar Ali Yüce ve vatandaşlar toz ve çamurdan kurtulmanın güzel bir duygu olduğunu söylediler. Muhtar Ali Yüce, "Köy halkının güzel duygularını yansıtmak için plaket yaptırdık. Başkanımız bize büyük iş yaptı. Yollarımız asfalt, ortak kullanım alanlarımızda tadilat ve tamiratlar yapıldı. Şehirde olanın köyümüze girmeye başlaması sevindirici, özellikle ev hanımları çok memnun" dedi.

Belediye Başkanı Ali Korkut, nezaketlerinden dolayı Sögütyanı muhtarı Ali Yüce ve vatandaşlara teşekkür etti. Korkut, "Asfalt başta olmak üzere köy/mahallelerimize her hizmeti götürmek görevimiz. Yaşam kalitesinin yükselmesi, insanımızın daha iyi şartlarda, konforla yaşam sürmesi bizi mutlu eder. İşimizi yaparken, vatandaşımızı memnun edebiliyorsak bizde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.