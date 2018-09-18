Solo Türk Erzurum semalarında nefes kesti

Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri bulunan 1048 Pasinler Savaşı'nın 970. yılı, Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında gösteri yapan Solo Türk, yine nefesleri kesti.

Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kutlama programı Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve protokol üyelerinin atlı birlikler eşliğinde alana gelmesiyle başladı.

Konuşmaların ardından özel olarak hazırlanan alanda süvari birlikler Pasinler Savaşı'nı temsili olarak canlandırdı, halk oyunları ve güreş gösterileri yapıldı.

Programda, tarihi savaş sanatları ve atlı akrobasinin yanı sıra Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen, özel günler ve düğün törenlerinde oynanan buzkaşı (kökbörü) oyunu ile atlı cirit gösterisi sergilendi.

Programın finali ise Solo Türk gösterisiyle yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağı olan Solo Türk Pasinlerlilerle buluştu. Nefes kesen akrobasi hareketlerine imza atan Solo Türk, izleyenleri yine kendisine hayran bıraktı.

Erzurum Hava Meydan Komutanlığı pistinden kalkış yaptıktan sonra Pasinler ilçesi üzerinde yaklaşık 20 dakika gösteri uçuşu yapan Solo Türk ekibi alanda toplananlardan büyük alkış aldı.