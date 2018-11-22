Son faturalar esnafın canını yaktı

Elektriğe yapılan yüzde 9 ve ardından gelen yüzde 14'lük zam bu ay faturalara yansıyınca başta esnaf olmak üzere bir çok abone adeta şok yaşadı. Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, sayaç okuma bedeli başta olmak üzere kayıp kaçak kesintilerine isyan etti. Bu durumdan en çok etkilenen kesim esnaf oldu. ESOB Başkanı Rasim Fırat, acil önlem alınmasını istedi.

ESNAFIN CANI YANDI

Neredeyse iki kat artan faturalar nedeniyle esnafın belini kırdığını belirten Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, elektrik fiyatlarındaki can yakıcı artışları durdurmak için kısa vadede önlemler alınmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Yapılan zamların esnafın maliyetini artırdığını vurgulayan Başkan Fırat, “Esnaf ve sanatkarın sermayesinin ne kadar kısıtlı olduğu ortada. En çok desteklenmesi gereken küçük esnaf bu zamlardan da en çok etkilenen kesim oluyor. Vergiden kredilere kadar birçok alanda esnaf ve sanatkar desteklenirken, elektrik, su ve doğalgazda en yüksek faturanın esnafa ödetilmesi yanlış. Sokakları esnafın tabela ve vitrin ışıkları aydınlatıyor. Elektrik zamlarıyla esnafın ışığı sönerse sokaklar karanlıkta kalır. Esnafa faturalarda özel bir tarife uygulanmalı" diye konuştu.

ESNAFIN AYRICALIĞI OLMALI

Esnafa elektrik, su ve doğalgaz faturalarında ayrıcalık sağlanmasını isteyen ESOB Başkanı Rasim Fırat, maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafın geçinmekte zorlandığını vurguladı. Esnafın korunmasının ekonominin korunması anlamına geldiğini anlatan Başkan Fırat şunları söyledi. “Son dönemde satışların düşmesi esnafımızı çok etkiledi. Yapılacak bir düzenlemeyle elektrik başta olmak üzere doğalgaz ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı. Bu en temel harcamaların artması, esnafın maliyetinin artması demektir. Ayrıca elektrik faturalarında tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında ise tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtılması da haksızlıktır. Gelen faturanın sadece yarısı tüketim bedeli. Diğer bedeller ise faturanın kalan yarısını oluşturuyor. Özel şirketlerin yaptığı çok büyük bir haksızlık. Düşük cirosuyla sigorta primini, faturasını, borçlarını ödemeye çalışan esnaf, faturalardaki birçok kalemden muaf tutulmalı.”