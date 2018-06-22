Son gün ilk günkü gibi

Kamu kurumlarını ziyaret eden Akpınar, seçimlerin vatan millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçim maratonunun son gününde ilk günkü azim ve kararlılıkla vatandaşlara Cumhur ittifakını ve güçlü Meclis’in önemini anlatan MHP Erzurum Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar, vatandaşların oylarını kullanırken ’ama’sız, ‘fakat’sız düşünmelerini istedi. Ülkenin bekası için kişisel problemlerin veya şahsi sorunların bu seçimde rafa kaldırılması gerektiğini anlatan Akpınar, Yakutiye Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Ali korkut ile makamında çay içip sohbet eden Akpınar daha sonra personel odalarını gezerek son kez seçimin hassasiyetini anlattı.

Cumhuriyet Caddesi’nde MHP’nin seçim çadırında vatandaşlar ile sohbet eden Şimşek Akpınar, daha sonra Yakutiye Ziraat Odası ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yoğun bir seçim propaganda süreci geçirdiklerini belirten Akpınar, “ Ayak basmadığımız mekân, tokalaşmadığımız insan, girmediğimiz gönül kalmadı. Tüm ilçe ve köylerimizi gezerek seçimlerin önemini anlattık ve hassasiyetleri dile getirdik. Bundan sonrası Rabbimin takdiri, Allah ülkemiz için, vatanımız için hayırlısını nasip etsin inşallah. Ben vatandaşların sağduyusuna inanıyor, güveniyorum. Sandıktan Cumhur İttifakının ve MHP’nin güçlü bir şekilde çıkacağına inancım tam” diye konuştu.