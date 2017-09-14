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14 Eylül 2017 12:27

Sonbahar yorgunluğu kalkanı barbunya

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, Sonbahar yorgunluğuna Barbunyanın iyi geldiğini belirtti.

Sonbahar yorgunluğu kalkanı barbunya

14 Eylül 2017 12:27


Enç, şu bilgileri verdi:


“Başlı başına tam bir protein deposu olan Barbunya’da A, B6 ve C vitamini ile demir ve magnezyum mineralleri bolca bulunur. Ayrıca, B5 vitamini ve kalsiyum içerir. Yine lif yönünden de oldukça zengindir. İçeriğinde çinko, protein, karbonhidrat ve E vitamini de vardır. Severek tükettiğimiz barbunya vücuda güç ve enerji vererek, bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Bu nedenle sonbahar yorgunluğuna karşı tüketilmesi gereken besinlerin başında gelir. Bu harika besin cilt lekeleri ile savaşır ve leke oluşumunu engeller. Pürüzsüz ve parlak bir cilt için bu sebze birebirdir. Posalı yapısı sayesinde barsak kanserine karşı koruyucudur. Kan şekerini hızla yükseltmediği için diyabetli hastalarda uzun süre tokluk sağlar. Barbunya aynen soya fasulyesi gibi izoflavon yönünden zengindir. İzoflavonlar kanser oluşmasına neden olan hücrelerin büyümesini engeller. Kemikler için de oldukça faydalıdır, kemikleri güçlendirir. Romatizma ve siyatik şikâyetlerini azaltır. Böbrek kumu ve taşlarını dökmeye yardımcı olur. Sinirleri de kuvvetlendiren barbunya kalp çarpıntısını giderir.”




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