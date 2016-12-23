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23 Aralık 2016 13:55

Sönmezler Otokar’dan Pasinler’e büyük teslimat

Sönmezler Otokar’dan Pasinler’e büyük teslimat

23 Aralık 2016 13:55

Erzurum’da otobüs pazarının lideri sönmezler Otokar tarafından Pasinler Halk Otobüsçüler Derneği’ne 12 araç teslim edildi.
Merkez ilçe ve şehir içi ulaşımını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sunmak için Pasinler Halk Otobüsçüler Derneği tarafından yapılan araç alım teslimat töreni Sönmezler Otokar Plaza’da yapıldı.
Araç teslimat törenine Sönmezler Otokar Adına Yönetim kurulu Başkanı Adem Sönmez ve Başkan yardımcısı Yunus Sönmez, Pasinler Halk Otobüsçüler Dernek Başkanı Nusrettin Akgül bir çok araç sahibi ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Adem Sönmez, Erzurum’un kendisi için çok önemli olduğunu vurgularken; ’’Her geçen gün daha da büyüyen bir Türkiye ve gelişen Erzurum var.Bu gelişmede Büyük şehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Sekemen’in geniş vizyonu, şehri sahiplenmesi tabi ki çok önemli bir etkendir. Yıllardır bu sektörün içindeyiz ve her geçen gün plazalarımızla Erzurum’a en iyi hizmeti vermek için hizmet ağımızı genişletmeye çalışıyoruz. Sadece araçları satarak ve teslim ederek değil, aynı zamanda araçların satış sonrası hizmetlerinde de mümkün olduğunca mükemmele yakın hizmeti vermeye gayret ediyoruz Otokar’ı tercih etmelerinden büyük mutluluk duyduk. Yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.
Adem Sönmez’in ardından konuşmasını yapan Dernek Başkanı Nusrettin Akgül’de ’’Her geçen gün daha da gelişen ve büyüyen Pasinler ilçemiz için Yeni araçların alımına ilişkin, yaptığımız araştırmalar ve analizler sonucunda halkımızın huzuru ve konforu için bizlere en uygun otobüs markasının Otokar olduğuna karar verdik.’’şeklinde konuştu.
Program yeni araçların anahtar teslim töreni ve araçların geçişi ile sona erdi.



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