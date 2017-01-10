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10 Ocak 2017 15:13

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı oyunu sahnelediler

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı oyunu sahnelediler

10 Ocak 2017 15:13

İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Ortaokulu öğrencileri; Turgut Özakman’ın yazdığı, Emre Aksakallı’nın yönettiği “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı oyunu kitap kampanyası ile birleştirerek Bilkent çok amaçlı salonunda sahneledi.
Değerler eğitimi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyip öğrencileri sosyal sorumluluk alanlarına yönlendirebilmek ve duyarlı davranışları ile örnek bireyler olarak yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim yılı boyunca planlamalar yapan Bilkent ilk ve ortaokulu; 2015-2016 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen etkinlikler neticesinde Erzurum’da bir ilkokula kütüphane yaptırılması ve tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle de kütüphanenin kitaplarının alınması sürecine giriş yaptılar. Kütüphane için gerekli olan kitapları edinebilmek için 6 ve 7. sınıf öğrencileri, serbest etkinlikler derslerinde ve hafta sonlarında okula gelip özverili çalışmaları ile “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı oyunu hazırladılar. Oyunlarının ilk gösterimini Bilkent çok amaçlı salonunda ilkokul ve ortaokul velilerine ve Erzurum halkına sundular.
Satılan biletler ile belirlenmiş olan ilgili okulun kütüphanesinin kitaplarının temin edileceği belirtildi.
Oyunu birden fazla kez sergileme şansı bulan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken okul müdürü Gülcan Ataman: ”Oyuna yoğun bir şekilde hazırlanan öğrencilerimiz, oyunu izleyiciler ile buluşturdu, oyunumuz oldukça beğeni kazanmıştır. Böylesine olumlu bir projeye imza atan ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz ile öğretmen arkadaşlarıma ve bu projeye destek veren sayın velilerimize çok teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.



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