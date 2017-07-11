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11 Temmuz 2017 18:52

Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları başladı

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı seçmeleri devam ediyor.

Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları başladı

11 Temmuz 2017 18:52


Spor Bilimleri Fakültesine ait spor komplekslerinde devam eden seçmelere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen toplamda 2006 öğrenci başvuru yaptı.


14 Temmuz günü sona erecek seçmelerde, Futbol, Boks, Karate, Taekwondo, A. Jimnastik, Voleybol, Atletizm, Basketbol, Buz Hokeyi, Hentbol, Güreş ve Yüzme branşlarına 230 öğrenci yerleştirilecek.


Gerçekleştirilen seçmelerin ardından asil öğrencileri belirlemek için son günde ise Beceri Koordinasyon Parkur Sınavı yapılacak.


Rektör Çomaklı’dan Öğrenci Adaylarına Ziyaret


Spor Bilimleri Fakültesinin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerini kazanmak için yarışan öğrencileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Çomaklı ziyaret etti.


Yetenek sınavlarını yerinde inceleyen Rektör Çomaklı, sınavların titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi. Atatürk Üniversitesinin spor alanında kendinden söz ettirdiğini söyleyen Rektör Çomaklı, verilen desteklerle gelecekte birçok milli sporcunun Atatürk Üniversitesinden çıkacağına vurgu yaptı.


Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 3. Ünilig Kış Spor Oyunları’na, Atatürk Üniversitesinin damga vurduğunu hatırlatan Rektör Çomaklı, üniversite takımlarının aldığı 6 birincilik ve 1 üçüncülükle kış sporlarında dikkatleri üzerlerine çektiğini söyledi.




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