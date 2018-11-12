Spor ödülleri sahiplerini buldu

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri 2018-2019 Okul Sporları Planlama Toplantısı yapıldı. Zirvede 2017-2018 yılın enlerine de ödülleri ve hediyeleri dağıtıldı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde okul sporlarının kalbi Erzurum Lisesi Kültür Merkezi'nde attı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Zeyit Palabıyık ile diğer davetlilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Planlama Raporları görüşülürken, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Okul Sporları'nda Erzurum adına yapılan müsabakalarda başarılı olan okullar ve ferdi sporcular ödüllendirildi.

Erzurum Lisesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcuların aileleri de katıldı.

İl Milli Eğitim Koordinatörü Zeyit Palabıyık'ın açılış konuşmalarının ardından toplantının gündem maddelerine geçildi.

Erzurum'u temsilen 2017-2018 sezonunda Okul Sporları müsabakalarına katılan spor branşlarında Türkiye'de ilk dörde giren takımlar ve ferdi sporcular ödüllendirildi.

Müsabakalara en fazla takım ve sporcu ile katılan okullar da unutulmadı. Sporcular, takımlar ve beden eğitimi öğretmenleri ödüllendirilirken, çeşitli hediyeler de verildi.

Ayrıca 2017-2018 sezonunda il şampiyonalarında en fazla katılım sağlayan okullar ile ilk üçte yer alan ferdi sporcularda ödüllendirildi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimde yaptığı çalışmaların yanı sıra spordaki projelerini anlatarak, “Milli Eğitim Camiası olarak her zaman sporda da Erzurum'un Türkiye'nin en önde gelen illerinden biri olmasını arzuluyoruz. İlimizden Türkiye şampiyonalarına ve ISF sporcuların ve takımların gitmesinden gurur duyuyoruz. İnşallah, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında, bir önceki yıldan daha başarılı spor sonuçlarına ima atarız” dedi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her branşta okul sporlarında başarıyı hedeflediklerini belirterek, salon sporcularının yanı sıra, futbolda ve buz ile kış sporlarında da yeni sezonda başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Taşkesenligil, “Okul Sporları Şube Müdürlüğümüzle birlikte okul sporlarının başarılı olması için ve programın sorunsuz işlemesi için seferberiz. Milli Eğitim Müdürlüğü okul sporlarındaki en büyük paydaşımız. El Birliği içinde okul sporlarını yürütüyoruz, okul sporları sporcu katılım sayısı ile de Türkiye'nin en önde gelen illerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Erzurum Lisesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, geçtiğimiz sezonun spordaki enleri ödüllendirilirken, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının da okul sporları planlaması yapıldı.

Oldukça verimli geçen toplantıda, yeni yılda takım ve ferdi sporlarda, okul sporlarının daha da başarılı olması için seferberlik bugünden başlatıldı.