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26 Şubat 2018 20:18

Spor Toto 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1

26 Şubat 2018 20:18

Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar


12. dakikada ceza sahası içerisinde Merte Nobre kafayla topu uygun durumda bulunan Gökhan Karadeniz’e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci top kaleci Mert’te kaldı.


14. dakikada Scuk’un ara pasında topla buluşan Demba Savage’in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.


36. dakikada Magaye’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir, topu ağlara gönderdi. 0-1


63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan Karadeniz defansı geçtikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


75. dakikada Magaye’nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Hakan topu güçlükle kornere çeldi.


90. dakikada sağ kanattan Burhan’ın ortasında ceza sahası içinde Hakan Çelenk yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Burak Şeker xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx


BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xxx, Jasmin Trtovac xxx, Tolga xx, Erman xxx, Hakan Arslan xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Christian Bekamenga dk. 89 ?), Metin xx (Taylan dk. 79 x), Jasmin Scuk xx, Erhan Çelenk xxx, Mert Nobre xx, Demba Savage xx (Burhan Eşer dk. 61 xxx)


Yedekler: Ahmet, Abdulkadir, Muammer, Muhammed, Selim, Osman, Alperen


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Adanaspor: Mert Akyüz xx, Gökhan xx, Berkan x, Renan Diniz x, Didi xx, Oğuz Han Aynaoğlu x (Abdulaziz dk. 70 x), Renan Foguinho x (Mustafa dk. 73 x), Vladimir Koman xx, Bekir xxx, Magaye Gueye xx, Bahattin xx (Emre Can dk. 89 ?)


Yedekler: İrfan Can, Emre Can, Yakup, Ahmet, Alpay Koçaklı


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Bekir (dk. 36) (Adanaspor), Gökhan Karadeniz (dk. 63), Erhan Çelenk (dk. 90) (BB Erzurumspor)




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