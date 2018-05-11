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11 Mayıs 2018 21:13

Spor Toto 1. Lig Play-Off: BB Erzurumspor: 4 - Ümraniyespor: 3

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig Play-Off: BB Erzurumspor: 4 - Ümraniyespor: 3

11 Mayıs 2018 21:13

Lig Play-Off ilk maçında BB Erzurumspor sahasında Ümraniyespor’u 4-3 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


3. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jean Armel Drole düzgün bir vuruşla kaleci Hakan’ın sağından filelere gönderdi. 0-1


8. dakikada BB Erzurumspor’un kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisi üzerinde topla buluşan Burhan Eşer’in vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.


11. dakikada Burhan Eşer’in ceza yayı üzerinde pasında topla buluşturduğu Erhan Çelenk sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1


25. dakikada Burhan Eşer’in ortasında kaleci Burak’ın ıskaladığı topa Mert Nobre vurmakta geç kalınca takımını mutlak bir golden etti.


27. dakikada BB Erzurumspor kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Topla buluşan Taylan, Antalya ceza alanına yaptığı ortaya kimse dokunamayınca top kaleci Burak’ın bakışları arasında filelerle buluştu. 2-1


30. dakikada Taylan’ın ceza sahasına önüne doğru havalandırdığı topla buluşan Burhan Eşer’in aşırma vuruşunda top az farkla auta çıktı.


48. dakikada sağ kanattan gelişen BB. Erzurumspor atağında yapılan ortaya iyi yükselen Erhan’ın kafa şutunu defans kornere çeldi.


58. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rangelov, kaleci Hakan tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim topu ağlara gönderdi. 2-2


65. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Burhan’ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Erhan’ın şutu defanstan döndü. BB. Erzurumsporlu futbolcuların penaltı itirazı üzerine hakem Video Hakem Sistemi’ne başvurdu. Saha kenarına gelen hakem görüntüleri izledikten sonra penaltı noktasına gösterdi. Nobre penaltı atışını gole çevirdi. 3-2


68. dakikada Tolga’nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Gökhan sert vurdu. Defansa çarpan topu önünde bulan Nobre takımının 4. kendisinin ikinci golünü attı. 4-2


86. dakikada Ümraniyespor’un kontra atağında kaleci Hakan’ın öne çıktığını gören Drole 25 metreden düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 4-3



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Stephane Acka xxx, Tolga xxx, Hakan Arslan xxx, Lokman xxx, Metin xx (Gökhan Karadeniz dk. 66 xx), Burhan Eşer xxx (Demba Savage dk. 83 x), Taylan Antalyalı xxx (Abdulkadir dk. 90 ?), Jasmin Scuk xxx, Erhan Çelenk xxx, Mert Nobre xxx


Yedekler: Ahmet, Jasmin Trtovac, Erman, Muhammet, Muammer, Selim, Christian Bekamenga,


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Ümraniyespor: Burak xx, Aaron Appindangoye xxx, Oğuz xxx, Merthan xxx, Mücahit xx, Timur xxx, Andreas Vasilogiannis xx (Samet dk. 46 xx), İbrahim xxx, Cleyton xx (Emircan dk. 76 x), Dimitar Rangelov xxx (Serdar dk. 90 ?), Jean Armel Drole xxx


Yedekler: Metin, Hüseyin, Mustafa, Mehmet, Tarık, Bulut, Bahadır, Emircan,


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: Jean Armel Drole (dk. 3 ve 85) , İbrahim (dk. 60 pen) (Ümraniyespor), Erhan Çelenk (dk. 11), Taylan Antalyalı (dk. 27), Mert Nobre (dk. 65 pen. ve 68) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Oğuz, İbrahim, Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), Jasmin Scuk, Mert Nobre, Stephane Acka (BB Erzurumspor)




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