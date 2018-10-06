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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - A.Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikda Aytemiz Alanyaspor'da Ceyhun'un ara pasında topla buluşan Fenandes'in ceza alanına girerek çektiği sert şut üstten auta gitti.


25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Fernandes rakibini geçerek vurdu. Kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.


27. dakikada sol kanatta topla buluşan BB Erzurumspor'dan Sunu ceza alanı önündeki Özer'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Haydar'ı geçen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.


34. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah'ın pasında topla buluşan Auremir, çaprazdan sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.


45. dakikada Özer'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Sunu sert vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Acka, Leo, Lokman, Auremir, Emrah, Özer, Scuk, Kone, Taylan, Sunu


Yedekler: Hakan, Jasmin, Tolga, Hakan Arslan, İbrahim, Tshabalala, Osman, Erhan, Thy


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk (Haydar dk. 20), Merih, Baiano, NSkala, Barış, Ceyhun, Efecan, Maniatis, Villafanez, Bobo, Fernandes


Yedekler: Kaan, Augusto, Hasan, Taha, Cenk Ahmet, Djalma Campos


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Sarı Kart: Lokman (BB Erzurumspor)

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