haftasında BB Erzurumspor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Musy’nin pasıyla bulaşan Emrah sağ kanattan ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Mert topu güçlükle kornere çeldi.
4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca’nın sert şutu az farkla auta çıktı.
6. dakikada orta alandan kazandığı topla ceza sahasına sokulan Emrah’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
26. dakikada Visca ve Adebayor’uin duvar paslaşması sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde topla son buluşan İrfan Can’ın sert şutu filelerle buluştu. 0-1
43. dakikada Taylan’ın kullandığı serbest vuruşta Mert’in çeldiği topla buluşan Scuk’un şutu kaleyi bulmadı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mustafa Savranlar xx
BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Egemen xx, Leo xx, Taylan xx, Özer xx, Tolga xx, Emrah xx, Munsy xx, Lokman xx, Jasmin Scuk xx, Erhan xx
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Yedekler: Hakan, Acka, Thy, Dos Santos, İbrahim, Hakan, Tshabalala, Osman, Kone
Medipol Başakşehir: Mert xx, Attamah xx, Epureanu xx, Vısca xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Soner xx, Mahmut xx, Uğur xx, Paula Junior xx, Adebayor xx
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yedekler: Volkan, Emre, Costa, Bajic, Elja, Seifeldin, Trindade, Jojic, Kerim Frei, Faruk
Gol: İrfan Can (dk. 26) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Soner (Medipol Başakşehir), Özer, Emrah, Munsy (BB Erzurumspor)