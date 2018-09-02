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02 Eylül 2018 20:15

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

02 Eylül 2018 20:15

haftasında BB Erzurumspor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Musy’nin pasıyla bulaşan Emrah sağ kanattan ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Mert topu güçlükle kornere çeldi.


4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca’nın sert şutu az farkla auta çıktı.


6. dakikada orta alandan kazandığı topla ceza sahasına sokulan Emrah’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.


26. dakikada Visca ve Adebayor’uin duvar paslaşması sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde topla son buluşan İrfan Can’ın sert şutu filelerle buluştu. 0-1


43. dakikada Taylan’ın kullandığı serbest vuruşta Mert’in çeldiği topla buluşan Scuk’un şutu kaleyi bulmadı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mustafa Savranlar xx


BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Egemen xx, Leo xx, Taylan xx, Özer xx, Tolga xx, Emrah xx, Munsy xx, Lokman xx, Jasmin Scuk xx, Erhan xx


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Yedekler: Hakan, Acka, Thy, Dos Santos, İbrahim, Hakan, Tshabalala, Osman, Kone


Medipol Başakşehir: Mert xx, Attamah xx, Epureanu xx, Vısca xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Soner xx, Mahmut xx, Uğur xx, Paula Junior xx, Adebayor xx


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Yedekler: Volkan, Emre, Costa, Bajic, Elja, Seifeldin, Trindade, Jojic, Kerim Frei, Faruk


Gol: İrfan Can (dk. 26) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Soner (Medipol Başakşehir), Özer, Emrah, Munsy (BB Erzurumspor)




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