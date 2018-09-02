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02 Eylül 2018 21:21

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

02 Eylül 2018 21:21

haftasında BB Erzurumspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


60. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emrah’ın şutunu kaleci Mert güçlükle kornere çeldi.


71. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Jasmin Scuk’un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


73. dakikada Napoleoni caza sahası dışından sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.


88. dakikada Tolganın ortasında Tshabalala’nın kafa vuruşu kaleci Mert’te kaldı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Asım Yusuf Öz xxx, Mustafa Savranlar xxx


BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Egemen xx, Leo xx, Taylan x (Osman dk. 87 ?), Özer x (İbrahim dk. 46 x), Tolga xx, Emrah xx, Munsy x, Lokman xx, Jasmin Scuk xx, Erhan x (Tshabalala dk. 74 x)


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Yedekler: Hakan, Acka, Thy, Dos Santos, Hakan, Kone


Medipol Başakşehir: Mert xx, Attamah xx, Epureanu xx, Vısca xx, İrfan Can xxx, Napoleoni xx, Soner xx (Emre dk. 67 xx, Bajic dk. 76 x), Mahmut xx, Uğur xx, Paula Junior xx, Adebayor xx (Costa dk. 62 x)


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Yedekler: Volkan, Bajic, Seıfeldın, Trındade, Jojic, Kerim Frei, Faruk


Gol: İrfan Can (dk. 26) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Soner (Medipol Başakşehir), Özer, Emrah, Munsy (BB Erzurumspor)




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