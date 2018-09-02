haftasında BB Erzurumspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
60. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emrah’ın şutunu kaleci Mert güçlükle kornere çeldi.
71. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Jasmin Scuk’un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
73. dakikada Napoleoni caza sahası dışından sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.
88. dakikada Tolganın ortasında Tshabalala’nın kafa vuruşu kaleci Mert’te kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Asım Yusuf Öz xxx, Mustafa Savranlar xxx
BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Egemen xx, Leo xx, Taylan x (Osman dk. 87 ?), Özer x (İbrahim dk. 46 x), Tolga xx, Emrah xx, Munsy x, Lokman xx, Jasmin Scuk xx, Erhan x (Tshabalala dk. 74 x)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Yedekler: Hakan, Acka, Thy, Dos Santos, Hakan, Kone
Medipol Başakşehir: Mert xx, Attamah xx, Epureanu xx, Vısca xx, İrfan Can xxx, Napoleoni xx, Soner xx (Emre dk. 67 xx, Bajic dk. 76 x), Mahmut xx, Uğur xx, Paula Junior xx, Adebayor xx (Costa dk. 62 x)
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yedekler: Volkan, Bajic, Seıfeldın, Trındade, Jojic, Kerim Frei, Faruk
Gol: İrfan Can (dk. 26) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Soner (Medipol Başakşehir), Özer, Emrah, Munsy (BB Erzurumspor)