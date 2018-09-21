Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Emrah Başsan, Bakary Kone tarafından yapılan sert müdahale sonucunda yerde kaldı. Oyunu önce devam ettiren hakem Serkan Çınar, VAR sistemine başvurduktan sonra Kone'yi kırmızı kartla oyun dışına attı.

12. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası topa iyi yükselen Munsy'nin kafa vuruşunu Erdem kale çizgisi üzerinden son anda uzaklaştırdı.

23. dakikada MKE Ankaragücü ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Moussa Kone'nin sert vuruşu kaleci Hopf'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

39. dakikada gelişen Bifouma'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Mokhtar'ın şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

41. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Sunu'nun volesi yandan az farkla auta çıktı.

42. dakikada Sunu'nun ortasında arka direkte topla buluşan Emrah topu kafayla Munsy'e havalandırdı. Munsy uygun durumda topu üstten auta gönderdi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Egemen (Acka dk. 33), Leo, Lokman, Auremir, Gilles Sunu, Emrah, İbrahim, Scuk, Kone (Özer dk. 27), Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Yedekler: Hakan, Thy, Tolga, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman, Erhan

MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın, Alihan, Pınto, Erdem, Faty, Djedje, Kone, Bıfouma, Mokhtar, El Kabir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Yedekler: Korcan, Sedat, Mehmet, Kenan, Mahmut, Putsila, Cerci, İlhan, Kehinde, Erdem

Kırmızı kart: Bakarry Kone (dk. 8)( MKE Ankaragücü)

Sarı Kart: Munsy, Auremir, Egemen (BB Erzurumspor)