Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Konuk takım 8. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Auremir'in sert şutunu kaleci Hopf güçlükle kornere çeldi.
49. dakikada MKE Ankaragücü ceza alanı önünde topla buluşan Scuk'un sert şutu kaleci Hopf'da kaldı.
78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Munsy'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
90. dakikada Erdem'in ara pasına hareketlenen Kenan topla ceza alanına girerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum
BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Egemen (Acka dk. 33), Leo, Lokman, Auremir, Gilles Sunu (Thy dk. 74), Emrah, İbrahim, Scuk, Kone (Özer dk. 27), Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Yedekler: Hakan, Tolga, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman, Erhan
MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın, Alihan, Pinto, Erdem, Faty, Djedje, Kone ?, Bifouma (Kenan dk. 59), Mokhtar (Putsila dk. 70), El Kabir (Kehinde dk. 87 ?)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Yedekler: Korcan, Sedat, Mehmet, Mahmut, Cerci, İlhan, Erdem
Gol: Kenan Özer (dk. 90) (MKE Ankaragücü )
Kırmızı kart: Bakarry Kone (dk. 8)( MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kone, Auremir, Egemen (BB Erzurumspor ), Putsila, El Kabir (MKE Ankaragücü)