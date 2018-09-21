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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Konuk takım 8. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


48. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Auremir'in sert şutunu kaleci Hopf güçlükle kornere çeldi.


49. dakikada MKE Ankaragücü ceza alanı önünde topla buluşan Scuk'un sert şutu kaleci Hopf'da kaldı.


78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


82. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Munsy'in kafa vuruşu üstten auta gitti.


90. dakikada Erdem'in ara pasına hareketlenen Kenan topla ceza alanına girerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum


BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Egemen (Acka dk. 33), Leo, Lokman, Auremir, Gilles Sunu (Thy dk. 74), Emrah, İbrahim, Scuk, Kone (Özer dk. 27), Munsy


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Yedekler: Hakan, Tolga, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman, Erhan


MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın, Alihan, Pinto, Erdem, Faty, Djedje, Kone ?, Bifouma (Kenan dk. 59), Mokhtar (Putsila dk. 70), El Kabir (Kehinde dk. 87 ?)


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Yedekler: Korcan, Sedat, Mehmet, Mahmut, Cerci, İlhan, Erdem


Gol: Kenan Özer (dk. 90) (MKE Ankaragücü )


Kırmızı kart: Bakarry Kone (dk. 8)( MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Kone, Auremir, Egemen (BB Erzurumspor ), Putsila, El Kabir (MKE Ankaragücü)

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