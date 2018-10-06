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Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında B.B. Erzurumspor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi B.B. Erzurumspor 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sol kanatta gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Özer uygun durumda ki Taylan'a pasını verdi. Taylan sert ve düzgün vuruşla topu kaleci Haydar'ın sağından topu ağalara gönderdi. 1-0


58. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Taylan'ın pasıyla buluşan Sunu ceza alanına girdi sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.


66. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta caza alanı içerisinde topla buluşan Efecan'ın sert şutu kaleci Sehic'te kaldı.


83. dakikada Alanyaspor defansının hücuma çıktığı sırada rakip sahada baskı kuran Lennart Thy araya girerek kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı Thy'nin şutunda kaleciyi geçen top direkten geri döndü dönen topu defans uzaklaştırdı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Koray Gençlerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Acka, Leo, Lokman, Auremir, Emrah (Tshabalala dk. 82), Özer, Scuk, Kone (Lennart Thy dk. 76), Taylan (İbrahim dk. 69), Sunu


Yedekler: Hakan, Jasmin, Tolga, Hakan Arslan, Osman, Erhan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk (Haydar dk. 20), Merih, Wanderson Baiano, N'Skala, Barış, Ceyhun, Efecan (Cenk Ahmet dk. 85 ?), Maniatis, Villafanez, Rogerio Bobo (Djalma Campos dk. 57), Fernandes


Yedekler: Kaan, Augusto, Hasan, Taha


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Taylan (dk. 54) (B.B. Erzurumspor )


Sarı kartlar: Lokman, Sunu, Baiano (B.B. Erzurumspor ), Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

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