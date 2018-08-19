Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

haftasında B.B. Erzurumspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada pas hatasında topu kapan Emrah’ın ceza yayından vuruşunda top Vida’dan döndü. Dönen topu karşılayan Hakan’ın vuruşunda kaleci Tolga meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
16. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Scuk, penaltı noktasının gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada çalımlarla sol kanattan ceza sahasına giren Emrah’ın kaleye paralel olarak gönderdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
31. dakikada ceza sahası gerisinde kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Scuk’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
33. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Babel’in etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’da kaldı.
34. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında sol kanattan Emrah’ın vuruşunda kaleci Tolga’dan dönün topu Taylan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
B.B. Erzurumspor: Hakan xx, Lokman Gör xx, Tolga Ünlü xx, Hakan xxx, Leo Schwechlen xx, Jasmin Scuk xx, Emrah Başsan xxx, Gilles Sunu xx, Taylan Antalyalı xx, Özer Hurmacı xx, Ridge Munsy xx
Yedekler: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Stephane Acka, Auremir Dos Santos, Arsen Khubulov, İbrahim Akdağ, Moussa Kone, Erhan Çelenk, Sefa Akgün, Lennart Thy
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Beşiktaş: Tolga xx, Pepe xx, Gökhan Gönül x, Adriano Correia x, Vida x, Ryan Babel xx, Gary Medel xx, Quaresma xx, Necip Uysal x, Oğuzhan Özyakup x (Caner dk. 37 xx), Negredo xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Scuk (dk. 16) (B.B. Erzurumspor)