Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

haftasında B.B. Erzurumspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş’ın 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
60. dakikada Medel’in ceza yayından sert vuruşunda top az farklı üstten dışarı gitti.
63. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emrah’ın direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı gitti.
76. dakikada Quaresma’nın ceza sahası içine pasında dönerek topuk ile vuruşunu yapan Negredo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
82. dakikada kaleci Hakan’ın müdahalesi sonrası ceza sahası içinde Jeremain Lens yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Quaresma ağları sarstı. 1-3
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
B.B. Erzurumspor: Hakan xx, Lokman Gör xx, Tolga Ünlü xx, Hakan xx, Leo Schwechlen xx, Jasmin Scuk xx (Moussa Kone dk. 74 x), Emrah Başsan xxx, Gilles Sunu xx (Erhan Çelenk dk. 66 xx), Taylan Antalyalı xx, Özer Hurmacı xx (Lennart Thy dk. 82 x), Ridge Munsy xx
Yedekler: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Stephane Acka, Auremir Dos Santos, Arsen Khubulov, İbrahim Akdağ, Sefa Akgün
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Beşiktaş: Tolga xx, Pepe xx, Gökhan Gönül xx, Adriano Correia x, Vida xx, Ryan Babel xx, Gary Medel xx, Quaresma xxx, Necip Uysal x (Jeremain Lens dk. 72 xx), Oğuzhan Özyakup x (Caner dk. 37 xx), Negredo xx (Tolgay Arslan dk. 82 x)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Scuk (dk. 16) (B.B. Erzurumspor), Gökhan (dk. 53), Negredo (dk. 76), Quaresma (dk. 85 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Adriano, Jeremain Lens, Güven Yalçın (Beşiktaş)