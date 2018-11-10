Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan sert şutu üstten auta çıktı.
23. dakikada sağ kanattan Berkan'ın ortasında arka direkte Jerome'nin vuruşu yandan auta gitti
28. dakikada Emrah'ın pasında topu alan İbrahim'in yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Yasin'in köşe atışında ceza sahası içinde Andre Castro'nun şutunu kaleci Sehic kontrol etti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Hüseyin Gökçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık
BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Acka, Leo, Auremir, Taylan, Özer, Emrah, Scuk, İbrahim, Sunu,
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Thy, Khubulov, Tolga, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman, Erhan, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Göztepe: Beto, Titi, Kadu, Gassama, Berkan, Halil, Borges, Poko, Castro, Yasin, Jerome
Yedekler: Mehmet, Hakan Çinemre, Alpaslan, Gouffran, Wallace Reis, Prates, Yalçın, Cikalleshi, Tayfur, Samed
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Gol: İbrahim (dk. 28) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Taylan, Sunu (BB Erzurumspor), Borges (Göztepe)