Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
7. dakikada sol kanattan Emrah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Auremir'in etkisiz şutu kaleci Ramazan'da kaldı.
18. dakikada Taylan'ın ara pasına hareketlenen Sunu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Trezeguet'in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Veysel'in kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.
29. dakikada sağ kanattan korner çizgisine inen Popov'un ortasında arka direkte Eduok'un kafa vuruşu yandan auta gitti.
40. dakikada sağ kanattan Emrah'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Lokman'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Lokman, Auremır, Taylan, İbrahim, Scuk, Özer, Emrah, Sunu (Munsy dk. 31)
Yedekler: Hakan, Acka, Thy, Khubulov, Tolga, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veysel, Popov, Tarkan, Veigneau, Eduok, Pavelka, Trezeguet, Diagne
Yedekler: Eray, Murat Can, Koita, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Onur, Yılmaz, İlhan, Uğurcan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Lokman (dk. 40) (BB Erzurumspor )
Sarı kartlar: Diagne (Kasımpaşa), Egemen (B.B. Erzurumspor )