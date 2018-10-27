Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

54. dakikada Scuk'un pasında topla buluşan İbrahim'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Ramazan direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Özer'in pasında İbrahim'in şutu üstten auta çıktı.

76. dakikada Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Egemen, ceza sahası içinde Diagne'ye faul yapınca hakem hem penaltı noktasını gösterdi hem de Egemen'i ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı. Penaltıyı kullanan Diagne topu ağlarla buluşturdu. 1-1

84. dakikada Kasımpaşa'nın kontratağında topla buluşan Trezeguet ceza sahasına girerken yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diagne topu üstten auta gönderdi.

89. dakikada sağ kanattan İbrahim'in ortasında Özer'in şutu kaleci Ramazan'da kaldı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Lokman, Auremir, Taylan, İbrahim, Scuk, Özer, Emrah (Tshabalala dk. 73, Acka dk. 80 ?), Sunu (Munsy dk. 31)

Yedekler: Hakan, Thy, Khubulov, Tolga, Hakan Arslan, Osman, Kone

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Sadıku, Veysel, Popov, Tarkan (Koita dk. 62), Veıgneau (Onur dk. 52), Eduok (İlhan dk. 89 ?), Pavelka, Trezeguet , Diagne

Yedekler: Eray, Murat Can, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Yılmaz, Uğurcan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Lokman (dk. 40) (BB Erzurumspor), Diagne (dk. 79 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Egemen (dk. 76) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Diagne (Kasımpaşa), Egemen, Özer (BB Erzurumspor)