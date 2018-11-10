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Sportoto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında B.B. Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada hızlı gelişen B.B. Erzurumspor atağında sol kanatta topla buluşan Emrah arka direğe ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan meşin yuvarlağı filelere bıraktı. 2-0


67. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama ortaladı ceza sahası içerisinde topla buluşan Alpaslan etkisiz bir vuruş yaptı top kaleci Sehic'de kaldı.


69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sunu sert bir şut çıkardı. Kaleci Beto güçlükle topu kontrol etti.


84. dakikada ceza yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Göztepe'de topun başına Yasin geçti. Yasin'in etkili vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.


90. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan ortada Sehic boşa çıktı. Yasin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Hüseyin Gökçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık,


B.B. Erzurumspor: Sehic, Egemen, Acka, Leo, Auremir, Taylan (Kone dk.59), Özer (Tshabalala dk. 89 ?), Emrah (Khubulov dk. 76), Scuk, İbrahim, Sunu,


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Thy, Tolga, Munsy, Hakan Arslan, Osman, Erhan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Göztepe: Beto, Titi, Kadu, Gassama, Berkan, Halil, Borges (Samed dk. 82 ?), Poko (Alpaslan dk. 63), Castro, Yasin, Jerome (Cikalleshi dk.63)


Yedekler: Mehmet, Hakan Çinemre, Gouffran, Wallace Reis, Prates, Yalçın, Tayfur


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: İbrahim (dk. 28), Taylan (dk. 53) (B.B. Erzurumspor), Yasin (dk.90) (Göztepe)


Sarı kartlar: Taylan, Sunu (B.B. Erzurumspor), Borges, Alpaslan (Göztepe)

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