Stres çabuk yaşlandırıyor

Dr. Onur Gökdemir, stresin cildi çabuk yaşlandırdığını söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Onur Gökdemir, “Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır ve estetik açıdan da kişileri olumsuz yönde etkiler. Stres de cilt yaşlanması da bir faktördür. Yüz, yaşlanma belirtilerini ortaya koyan en önemli kısımdır. Yüzdeki yumuşak dokular ilerleyen yaşla birlikte kemiklerin üzerinden sarkmaya başlayarak yüz bölgesindeki kırışıklar, kıvrımlar oluşturmaya başlar. Ayrıca alında derin çizgilerle ağız etrafındaki smokers lines dediğimiz dik çizgilerle yaşlanmanın belirtilerini en acımasız şekilde kendini gösterir. Yaşla beraber ciltteki kollajen ve elastin miktarlarında da azalma meydana gelir. Cilde sıkılık ve genç görünüm sağlayan en önemli yapılardan birisinin yüz bölgesindeki cilt altı yağ dokusudur. Bu dokudaki eksilme ve sarkmalar sonucunda yaşlanma belirtileri kendini daha da belli eder. Yaşlanmayla birlikte hem yağ hem de kemik kaybı meydana gelir” dedi.

Öfkeli hal ve stres de yüz kasları dahil vücut kaslarının da kasılmaya yol açtığını ifade eder Dr. Gökdemir, “Kasılma şiddetlendikçe ve tekrarlandıkça cilt üzerinde çizgilenmeler oluşturur. Bunlar zamanla endişe ve kızgınlıkla beraber kaş çatma kırışıklıklarına dönüşür. Kronik gerginlik ve stres sırasında cilt oksijen ve beslenme sıkıntısı çeker ve bu da hücrelerde hasar ve yaşlanma belirtilerine zemin hazırlar. Bu nedenle stresten uzak durmak ve öfkeye mani olmak yaşlanmaya karşı da korunmak demektir. Ve yine sık kilo alıp vermek de cilt kalitesini bozar. Deri kilo aldığında gerilir kilo kaybedildiğinde gevşer, zamanla esnekliğini kaybetmeye başlar, kilo alıp verme süreklilikle devam ederse deri kalitesi bozulur ve esnekliğini kaybeden deri çöker ve hızlı bir yaşlanma başlar. Sabit kiloda kalmalıdır. Bu yüzden hızlı kilo vermekten kaçınıp sağlıklı diyetlerle kilo verme tercih edilmelidir. Sabit kiloya sahip olanların cilt yapısının, sık kilo alıp verenlere göre daha esnek ve genç olduğu görülmüştür. Tüm bu nedenlerden dolayı günlük yaşamda birçok noktaya yaşlanmaya karşı dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.