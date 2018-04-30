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30 Nisan 2018 10:58

Stres yapmak saç dökülmesini tetikliyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, stresin saç dökülmesini tetiklediğini söyledi.

Stres yapmak saç dökülmesini tetikliyor

30 Nisan 2018 10:58


Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Çeşitli hastalıklar, genetik yapı, stres, doğum, menopoz ve saç kıran gibi saç derisi hastalıklarına bağlı olarak kişiler saç dökülmesi sorunu yaşayabilir. Belirgin bir şekilde saçlarda azalma gözlemlendiği zaman kişiler kendilerini kötü hisseder ve bu saç kaybını önleyebilmek için saç ektirmeyi tercih eder. Saç ekimi yapılırken kişilerin ense köklerinde yer alan yoğun saçlar, saç dökülmesi yaşanan ve seyrekleşen alanlara nakledilir. Bu işlem sonrasında saç ekilen alanlarda doğal ve sağlıklı saçlar çıkar. Saç ekimi işleminin mutlaka ameliyathane ortamında ve bir uzman tarafından yapılması gerekir. Operasyon oldukça uzun süreçli ve maliyetli bir uygulama olmaktadır. Görsel olarak kişilerin kendilerini daha iyi hissedebilmeleri ve özgüvenlerini yeniden kazanabilmeleri adına saç ektirme işlemi oldukça önemlidir. Olumsuz sonuçlar ile karşılaşmamak için mutlaka uzman kişiler ile çalışılması gerekir. Saç ektirme operasyonundan önce mutlaka bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Saç ekimi öncesinde kişi pıhtılaşmayı geciktiren kan sulandırıcı ürünleri kullanmamalıdır. Bu operasyon sırasında çok önemlidir. Bu yüzden alkol kullanımı kan sulandırıcı etkisi sebebiyle en az bir hafta öncesinden bırakılması gerekmektedir” dedi.


Alkol gibi zararlı diğer bir madde olan sigaranın da en az bir hafta önceden kesilmesi gerektiğini ifade eden Sönmez, “Sigara içmenin hem operasyon sırasında hem de iyileşme sürecinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Sigara içen bireylerde kandaki oksijen miktarı normalden az olur. Ayrıca damarlarda yaşanan daralma kan akışını yavaşlatır. Bu durum iyileşme sürecini kötü etkilediği gibi uzun dönemde çıkacak olan saçları zayıflatır ve uzamalarını geciktirir. Kronik sigara içenlerin özellikle bu durumu göz önüne almaları gerekir. En azından operasyondan bir hafta önce bırakılmalı operasyon sonrasında da iki hafta içilmemesi tavsiye edilir. Tabi tiryakiler için bu zor gelebilir ancak başarı için çok önemlidir” diye konuştu.




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