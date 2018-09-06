Su ürünleri sektörü 1 milyar Dolar ihracata yaklaştı

Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda su ürünleri sektörünün ihracatta giderek büyüyen bir sektör haline gelindiği bu bakımdan sektörün hedeflenen ihracat seviyesine ulaşması için gerekli olan yeni üretim yaklaşımları konuşuldu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sezai Ercişli, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu Nadir Uslu, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan ve çok sayıda üniversiteden öğretim görevlileri katıldı.

Prof. Dr. Murat Aslan “ Su ürünleri yüksek talep gören çok önemli bir ihracat kaynağı”

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, Türkiye için su ürünleri sektörünün gelecek vaat eden bir sektör olduğunu ifade ederek “ Dünya Gıda ve Tarım Örgütü raporlarına göre dünya nüfusunun 2050 yılında 10 Milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu kadar nüfusu besleyebilmek için şuan ihtiyaç duyduğumuz gıdanın yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini biliyoruz. Bu kadar gıdaya sahip olmak için en ümit bağlanan sektör su ürünleri sektörü olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Uzun yıllardan berri gerek dünyada gerek ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün en hızlı büyüyen üretim sektörü de olması bunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Başta balık olmak üzere su ürünleri hayvansal proteinleri karşılamada en fazla ümit bağlanan sektör durumunda. Ülkemizde su ürünleri sektöründe iç tüketime hizmet etmesi yanında uluslararası alanda yüksek talep gören çok önemli bir ihracat kaynağı olarak gelecek vaat etmektedir. Bilindiği gibi halen Avrupa ülkelerine satabildiğimiz tek hayvansal ürün su ürünleri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Geçen yıla oranla hedeflerimizi yükseltip 1 milyar dolar ihracatı aşmamız gerekli” şeklinde konuştu.

Nadir Uslu “Su ürünleri yetiştiriciliği son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen gıda sektörü “

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu Nadir Uslu ise gelecek yıllarda Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği avcılık üretimini geçeceğini vurgulayarak,“ Su ürünleri yetiştiriciliği favorilerine göre son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen gıda sektörü olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemizde ki duruma baktığımızda 2017 verilerine göre 631 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiş bunun yüzde 57’si avcılıktan yüzde 43’ü ise yetiştiricilik yoluyla üretilmiştir. Bilim adamları tarafından yapılan istatiksel çalışmalarda 2030 yılına gelindiğinde dünya su ürünleri yetiştiricilik ve avcılık üretiminin eşitleneceği ön görülmektedir. Ülkemiz adına da kısaca ifade edecek olursam avcılık üretiminin yıllar içerisinde azaldığını yetiştiricilik üretiminin de buna paralel olarak arttığını görüyoruz” dedi.