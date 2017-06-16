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16 Haziran 2017 16:08

Şükrüpaşa’nın her yanı asfaltlanıyor

Yakutiye Belediyesi, Şükrüpaşa semtinde asfaltlama çalışmasına devam ediyor.

Şükrüpaşa’nın her yanı asfaltlanıyor

16 Haziran 2017 16:08

Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan çok sayıda sokak ile yapılaşması tamamlanan sokaklarda asfaltlama çalışması yapılıyor. Şehir merkezinde karo kaldırıma son verdiklerini belirten Ali Korkut, "Asfalt çalışmasıyla birlikte kaldırımları da yeniliyoruz. Güzel görünüm ortaya çıkıyor" dedi.


Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Şükrüpaşa semtinin baştan başa elden geçirildiğini belirtti. 100’ün üzerinde sokağı bulunan Şükrüpaşa’da özellikle alt yapı çalışmaları nedeniyle çok sayıda sokakta asfalt bozulmuş bulunuyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, "Yer yer bazı sokaklarda alt yapı ile ilgili çalışmalar yapılacak. Onların dışında tüm sokak ve caddeleri elden geçiriyoruz. Asfaltı bozulan sokakları asfaltlarken, karo olarak yapılan kaldırımları tamamen değiştirip, taş yapıyoruz. Renk ve desen görünümü görsellik katıyor" dedi.


Her yıl asfaltlama çalışması yapan Yakutiye Belediyesi için ciddi bir maliyet ortaya çıkarken, altyapı eksiklikleri nedeniyle birçok sokak ve cadde yeniden asfalt çalışmasında bulunuyor.




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