Sultan Sekisi toplantısı Hınıs’da yapılacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, geleneksel olarak her yıl tertip etmiş oldukları ve ahilik geleneği izlerini taşıyan Sultan Sekisi toplantılarında Erzurum’u ve bölgeyi ilgilendiren önemli bir konuyu ele alıp işlediklerini, konuyla ilgili kamu oyunu ve yetkilileri bilgilendirdiklerini ,yol haritaları çizdiklerini ve farkındalık oluşturduklarını ifade ederek, şimdiye kadar yapmış oldukları toplantılarda hedeflerine tam ulaştıklarını ve bu toplantılar sayesinde Erzurum’a ve bölgeye ciddi katkıda bulunduklarını ifade etti.

DAP Projesi’yle bu toplantıların startını verdiklerini hatırlatan Güzel , Sultan Sekisi Toplantılarıyla Sarıkamış Harekatının ülkeye tanıtıldığını, Ovit geçidi ,Kış Turizmi , Hızlı Tren, Sağlık Turizmi gibi konularının gündeme getirildiğini ve tabyaların bu toplantılarla gün yüzüne çıkarıldığının altını çizdi.

Güzel. yine bu toplantılarda, Organik Tarım,İpek Yolunda Demiryolu,Bölgesel Kalkınmada Tohumculuk,Kış Turizmi, 2011 Üniversiteler Arası Kış Oyunları,Sınır Kapılarında Dış Ticaret,Enerji ve Savunma Sanayi,Erzurum Bölgesi Uygun Yatırım Alanları,Erzurum ili Kalkınma Raporu,Çoruh Vadisinin Coğrafi ve Kültürel Zenginlikleri,Oltu Şura Hükümeti,Yanık Dere Şehitleri,Erçimsan gibi konuları işlediklerini ve bu konularda istenilen amaca ulaştıklarını söyledi.

Bu yılki konularının “Hınıs’ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri ” olduğuna vurgu yapan Güzel, yapacakları bu toplantı ile Erzurum’un en büyük ilçelerinden biri olan Hınıs’ın potansiyel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kuzey ilçelerinden Şenkaya,Oltu,Uzundere ve İspirde yaptıkları Sultan Sekisi Toplantılarından sonra ilk defa bir güney ilçesinde bu toplantıyı yapmalarının çok anlamlı olduğunun altını çizen Güzel, bu programla uzun yıllardan beri terör algısı ile oluşan ön yargıları kırmayı, bölgenin sorunlarına parmak basmayı ve bölgeyi kalkındıracak aktörleri dile getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hınıs Kaymakamlığı ,Hınıs Belediyesi ve Hınıs Karaçoban Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin katkı sunduğu program Erzurum Kalkınma Vakfı ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30 da Hınıs Kültür Sitesinde salonunda “Hınıs’ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri” konusu ile panel şeklinde yapılacak.

Toplantı, panel sonrası Hınıs’ın tarihi ve turistik yerlerinin gezilmesiyle sonlanacak.

Er-Vak Başkanı Güzel, Prof Dr.Erol Kürkçüoğlu’nun yönetici olduğu ve Prof.Dr.Haldun Özkan, Prof.Dr.Faris Karahan ve Dr.Şerafettin Çakal’ın , panelist olarak katılacakları 24.Sultan Sekisi Toplantısı’na katılmak isteyen vatandaşlar için 08.07.2017 Cumartesi günü saat 07 00 da Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş merkezi önünde araçların hazır olacağını belirterek şehir içinde ve şehir dışında yaşayan tüm Erzurumluları etkinliğe davet etti.