Sülünkaya’da köy şenliği coşkusu

Oltu Sülünkaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği geleneksel köy şenliği Salorun Çukuru’nda yapıldı. Sabah erken saatlerde başlayan program akşam saatlerine kadar devam etti. Orta oyunlarından örneklerin verildiği şenlikte halk ozanları Erol Ergani, Erol Şahiner ve Metehan Polat katılımcıları coşturdu.

Şenlikte yapılan çekilişti çocuklara bisiklet ve tişört hediye edildi. Katılımcılar halay çekip gönüllerince eğlendiler.

Oltu Sülünkaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Öner Alkan, “Genç ekibimizle gurbetteki Konya, Bursa, Eskişehir’de bulunan halkımızla sılayı rahimde buluşarak bu sene 3.sünü yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bizim için önemli olan dedelerimizden kalan atalarımızın topraklarını özellikle şehirlerde doğan bu toprakları görmemiş çocuklarımızın buraları görmeleri ve dedeleri babaları buralarda nasıl zorluklarla çalıştıklarını göstermek için bu şenlikleri düzenliyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz herkesin katılımıyla oluyor. Ne mutlu bizlere ki böyle bir köyün evlatlarıyız birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece başaramayacağımız hiç bir şey yoktur. Dernek üyelerimizin böyle sılayı rahim ziyaretlerini Trafik kurallarına uyarak kazasız belasız gelmelerini Allahtan diliyorum şenlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Oltu Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Coşkun, Ak parti Oltu Kadın kolları Başkanı Tülay Çevik ve yönetim kurulu üyeleri, Oltulular Dernekleri Federasyon Başkanı Murat Güzel ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyon Başkanı Salih Gümüşsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Köy Dernekleri Başkanları Çayüstü köyü, Derebaşı köyü, Taşlıköy dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve Sülünkaya köylüleri katıldı.

Program sonunda Sülünkaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Öner Alkan İstanbul Oltulular Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Güzel’e zülfikar kılıcı hediye etti.