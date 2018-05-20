Süper Lig’e çıkan BB. Erzurumspor’a muhteşem karşılama

Lig play-off finalinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’i penaltılarda yenerek Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a muhteşem karşılama yapıldı.

Bugün akşam saatlerinde Erzurum’a gelen BB. Erzurumspor takımı, havalimanında karşılandıktan sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı. Daha sonra trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan program alanına gelen futbolcu ve teknik heyet coşkuyla karşılandı. Penaltı atışlarında adeta kalesinde devleşen kaleci Hakan Cambazoğlu için “Erzurum Yuvamız Hakan Babamız” yazılı pankart açılarak uzun süre tezahürat yapıldı.

Kurtardığı 4 penaltı ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kalecisi Hakan Canbazoğlu gecenin yıldızı olurken, “Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Süper Lig’e çıkmayı çok istiyorduk. Ümraniye maçında yaptığım hata beni motive etti" dedi.

Havai fişek ve mehter takımının gösterisiyle devam eden kutlama programında şampiyonluk kupası havaya kaldırılarak futbolcular teker teker platformda yerlerini aldı. BB. Erzurumspor’un golcü futbolcusu Mert Nobre’de, Süper Lig’de de gollere devam edeceğini söyledi.

BB. Erzurumspor’un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da şampiyonluğu Erzurum’un çok hak ettiğini ifade ederek, “20 yıl aradan sonra Erzurum Süper Lig’e kavuştu. Şu anda şampiyonluğu doya doya kutlamak istiyorum” diye konuştu.

Kutlama programı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in halka hitabı ve konser programıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.