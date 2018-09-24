Şüpheli çantadan tarihi materyaller çıktı

Edinilen bilgiye göre, Aşkale uygulama noktasında KOM ekiplerince H.F.Ç isimli şahsa ait çantada ve üzerinde yapılan aramada; 1 adet taştan yapılma aslan heykeli, 1 adet metal bakır renkli tasa benzer üzerinde desen ve motiflerin bulunduğu metal obje, 1 adet metal dikdörtgen şeklinde her iki tarafı açık üzerinde kabartmalar olan sarı renkli parça, 6 adet küçük sarı renkli kahve fincanı, 1 adet sarı renkli su bardağı görünümünde metal parça, 1 adet 1 sağ arka ayağı kırık sarı renkli deve figürü, 1 adet üst kısmı sivri sapsız sarı renkli üzerinde 7 adet delik bulunan balta, 1 adet sarı renkli küçük metal ucunda zincirli tek parça kefesi bulunan terazi, 1 adet sarı renkli at nalı içerisinde at kafası figürü, 1 adet küçük boy bakır görünümlü metal tepsi, 1 adet iki kulplu renkli vazo ele geçirildi.

Olayla ilgili H.F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.