Sürat Pateni milli takımı Kore’ye uçtu

Antrenör Duygu Kan idaresinde 3’er aylık olimpiyat hazırlığı için Güney Kore’ye giden Sürat pateni Milli takımında biri bayan olmak üzere toplam 7 sporcu bulunuyor. 3’ey aylık süreli kamp için önceki gün akşam Erzurum’dan Kore’ye hareket eden milli takım sporcularını Branş Sorumlusu Zekeriya Deniz, yönetim kurulu üyesi Özcan Işık ve Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli ile Türk Hava Yolları ve Hava Meydan Müdürlüğü yetkilileri uğurladı. Uğurlamada sporcuların aileleri de hazır bulundu. Milli takım sporcularımız Fırat Yardımcı, Davut Tahtacı, Hazar Karagöl, Sema Çirti, Menderes Eren, Mükerrem Deniz ve Tunay Şimşek, 09-25 2018 tarihinde Güney Kore’nin PeyongChang şehrinde yapılacak Dünya Kış Olimpiyatlarına hazırlanacaklar. Sporcularımız burada daha önce anlaşma sağlanan Koreli bayan antrenör Hye Kyung Kim tarafından karşılanacaklar. Paten Federasyonu Sürat Pateni Branş Sorumlusu Zekeriya Deniz, olimpiyatlardan mutlak madalya beklediklerini ifade ederek, "Dünya’nın gözü elbette ki üzerimizde olacak. Son yıllarda büyük bir gelişme gösteren sürat pateninde çıtayı yükseltmek için her türlü fedekarlık yapılıyor. Bizler gereken desteği veriyorsak, sporcularımızdan da onun karşılığını almamız doğal. O açıdan şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu fedekarlıklar karşılığını bulur, ülke olarak mutlu oluruz" dedi.

Diğer taraftan, Kore kadrosuna dahil edilmeyen diğer milli sporcular da THOM’da kampa alındılar.