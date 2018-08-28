Sürat pateninde Anna rüzgarı

Beraberinde 8 Polonyalı kulüp sporcusu ile birlikte dün uçakla Erzurum’a gelen Anna Lukanova, siftahı Sürat Pateni Milli takım aday kadrosu ile gerçekleşen kampla yaptı. Çiçeği burnundaki yabancı teknik adam, Palandöken dağındaki bir otelde kampa giren Türkiye Sürat Pateni Milli takım aday kadrosu ile kara ve buz olmak üzere günde çift aşamalı çalışmayı başlattı. 15 gün gerçekleşecek olan kamp süresince kampa katılan sporculara öncelikle dayanıklılık ve sürat antrenmanı yaptıracak olan Anna Lukanova, beraberinde getirdiği Polonyalı kulüp sporcularına da ayrı bir çalışma programı uygulayacak. İki gün dinlenmenin olduğu kamp süresince sporcular gruplar halinde hem kara hem de buz çalışması yapacak. Anna’ya Milli takım antrenörleri Mükerrem Deniz, Duygu Kan ve İnan Eren eşlik ediyor. Toplam 41 kişi ile Erzurum’da başlayan kampa Sürat Pateni Branş sorumluları Ata Yetişken ve Naci Korucu da eşlik ediyor. Kampın Müdürlüğünü de Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli yapıyor.

İlk günden sempatik hareketleri ile sporcuların gönlünde taht kuran Anna Lukanova, Türk Milli takımını çalıştırıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, amacının olimpiyatlara çok iyi sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bu arada, Anna Lukanova’ya Kamp Müdürü Vedat Refayeli, Paten Federasyonu’nun rozetini taktı, çok umutlu olduklarını söylediği bu yeni dönemde başarılar diledi, yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti.