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15 Mayıs 2018 10:43

Sürekli cep telefonu kullananlarda gözlere dikkat

Op.

Sürekli cep telefonu kullananlarda gözlere dikkat

15 Mayıs 2018 10:43

Dr. Şeyda Atabay, sürekli cep telefonu kullanmanın göz sağlığı açısından olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyda Atabay, “Son zamanlarda yapılan çalışmalarda sadece sosyal medyada 3 saat geçirdiğimiz gerçeğine ulaşılmıştır. Bu süreler bilgisayar ekranlarında bile göze büyük zarar verebildiği gibi telefon ekranları daha zararlı olduğu bilinmektedir. Telefon ekranları daha küçük ekranları sebebiyle miyopiye davetiye çıkarmaktadır. Uzun süreli yakın fokuslanma sebebiyle göz ağrısı ve kas spazmlarına neden olmaktadır” dedi.


Daha önceki dönemlerde miyopi göz bozukluğunun 18 yaş civarı durduğu izlenirken şimdilerde 30 lu yaşlarda bile göz bozukluğu ilerlemelerinin gözlemlenmekte olduğunu ifade eder Dr. Atabay, “Bunun sebebi olarak akıllı telefonlar öne sürülmektedir. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde uzun süreli akıllı telefon kullanmak erken miyopi oluşmalarına ve hızlı ilerlemelere neden olmaktadır. Bu nedenle teknolojik gelişmeler olarak tamamen uzaklaşamayacağımız cep telefonlarını daha yararlı kullanmak gerekliliği çocuklarımıza öğretilmelidir” diye konuştu.


Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı gibi sağlığı da tehdit ettiğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Dr. Atabay, “Bu nedenle uzun süreler akıllı cep telefonlarına bakmak yerine mümkünse arada gözler dinlendirilmelidir. Ve mümkün olduğunca daha büyük ekranlı tablet veya bilgisayarlar kullanılmalıdır. Ayrıca uzun süreli parlak ekran içeren akıllı telefon kullanımları göz kuruluğu bozukluklarının artmasına ve özellikle lens kullanan kişilerde belirgin lens tolerens bozulmalarına sebep olmaktadır. Bu konuda lens üretici firmalarının günümüz teknolojisine yönelik lens üretim çalışmaları mevcuttur” açıklamalarında bulundu.




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