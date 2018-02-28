Sürü Yönetimi kursiyerleri belgelerini aldı

Kursiyerler düzenlene törenle belgelerini aldılar.

Konu hakkında açıklama yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Süt Sığırı Besiciliği, Süt Hijyeni, Besi Sığırcılığı ve Sürü Yönetimi Elamanı Kursları düzenlenmiştir. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerin eğitimci olarak görev aldığı kurslarımız, Ülkemiz çiftçilerinin ülke içerisinde birbirleri ile ve diğer ülkelerin çiftçileri ile rekabet edebilecek şekilde bilgi deneyim ve tecrübeye sahip olmalarını sağlamak, tarım ve hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine destek olmak amacı ile düzenlenmiştir. Kurslarımızda çiftçilerimize; Yem Bitkileri Yetiştirme, Besi Sığırı İşletmelerinin Planlanması, Besi Sığırcılığında Mekanizasyon, Besi Sığırlarının Beslenmesi, Besi Sığırcılığında Sürü Yönetimi, Besi Sığırlarında Sağlıklı ve Kaliteli Kırmızı Et Üretimi ve Besi Sığırlarında Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele konularında eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda başarılı olan 175 kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanmışlardır. İşbirliği ile açılan bu kurslarımız, kurumlar arası işbirliği ile kamu imkânlarının etkili ve verimli kullanımı bakımından son derece önemlidir.” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tanrıver, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü yönetici ve personeline bu işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Murat Yılmaz, "Çiftçi kurslarımız; Bakanlık stratejileri, politikaları ve kalkınma planları doğrultusunda, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği, toprak, bitki ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek için çiftçi ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlenmiştir." Dedi.