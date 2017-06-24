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24 Haziran 2017 12:53

Survivor’da Erzurum rüzgarı esti

Tv 8 Ekranlarında yayınlanan Survivor programında Erzurum rüzgarı esti.

Survivor’da Erzurum rüzgarı esti

24 Haziran 2017 12:53

Final heyecanına damga vuran Erzurum ekibinden Nesibe Şener’in konuşması seyircilerden alkış aldı.


Survivor 2017 programında final heyecanı yaşandı. 5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Ogeday ve Adem Kılıç finale kaldı. Kıbrıs’tan naklen yayınlanan Survivor 2017 finalini izlemek için gazeteci ve öğrencilerden oluşan Erzurum grubu da Acun Ilıcalı’nın misafiri oldu. Hemşehrilerinin her zaman yanında olan ve her fırsatta Erzurum’un ismini duyuran Acun Ilıcalı, Erzurum’dan giden misafirlerine güzel bir ev sahipliği yaptı. Nefeslerin tutulduğu final heyecanı öncesi Erzurum Büyükşehir Belediyespor formasıyla Erzurumlular adına selamlama konuşması yapan Nesibe Şener samimi üslubuyla seyirciden alkış aldı. Erzurum’da güzel şeyler oluyor diyen Şener, "Gururumuz, Erzurum Sporumuz bu sezon 1. ligde oynayacak. Ben Erzurum Sporumuz için güçlü bir alkış istiyorum. Ayrıca 2026 Kış Olimpiyatlarına Erzurum’un aday olduğunu da buradan söylemek istiyorum. Dünyada sayılı ülkeler bu olimpiyatlara aday bunlardan biride artık Erzurum. Bu adaylık için büyük emek harcayan, tüm programlarında bu adaylığa yer veren, Cumhurbaşkanımızın Erzurum’a teşriflerinde gündeme almasını büyük katkısı olan milletvekilimiz Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya katkılarından dolayı şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 2026 Kış Olimpiyatlarını tamamlayan raylı sistemde Bakanlar Kurulundan geçti yakında Erzurum’da raylı sistemimiz olacak. Sizlere de çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


Acun Ilıcalı’da Erzurum sporu takip ettiğini vurgulayarak "Kış olimpiyatlarını evet, istiyoruz. Erzurum sporu da takip ediyorum 1. ligdeyiz. İnşallah süper ligde olacak. Çok teşekkür ediyorum." dedi.




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