Susuz yakılan Kalorifer kazanı faciaya neden oluyordu

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde su bulunmayan kazanın yakılması az kalsın bir faciaya dönüşüyordu.

Oltu Aslanpaşa mahallesi Osman Ayyıldız Caddesi Gül Apartmanında kalorifer kazanının suyu kontrol etmeden yakıldı kızan borularından çıkan yangın aparman sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

İçinde su bulunmayan kazanı apartman yöneticisi yaktırdı daha sonra kazanın imsak borularında fırlayan buhar boruları kızdırdı ve etrafındakileri tutuşturdu. Kazan dairesinin bir üst katındaki bir iş yerinin depo olarak kullandığı çay ve benzeri ürünler tutuştu aparmanı duman sardı dışarıdan gelip dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yangına anında müdahale edildi.

Erzurum Büyükşehir İtfaiye ekipleri Maskeleri takarak bodruma indi yangına müdahale ederek olası bir faciayı önlemiş oldular. Erzurum Büyükşehir İtfaiye Oltu ekip Amiri Avni Öztaş, “Susuz kalorifer kazanını yakmışlar, buhar boruları nara çevirmiş yangının başlamasına neden olmuş. Apartmanın üst katlarında bir sorun yok ama kazan dairesi ve depodaki yiyecek ve içecek ürünlerde çok zarar var. Ekiplerimize teşekkür ederim başarılı bir çalışma ile söndürmüş olduk. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bizim Oltu şubesini makine ve araç ekipmanımızı fazlasıyla veriyor” dedi.

Apartman sakinleri duman çekilinceye kadar dışarıda bekledi daha sonra evlerine girdiler.