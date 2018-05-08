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08 Mayıs 2018 12:41

Tabip Odası’nda Fatih Kacıroğlu dönemi

Erzurum Kars Gümüşhane Bayburt Ardahan Iğdır Tabip Odası Başkanlığına Dr.

Tabip Odası’nda Fatih Kacıroğlu dönemi

08 Mayıs 2018 12:41

Fatih Kacıroğlu getirildi.


Hafta sonu yapılan Erzurum Kars Gümüşhane Bayburt Ardahan Iğdır Tabip Odası genel kurulunda yeni yönetim belirlendi.


Erzurum Tabip Odası Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu yaptığı açıklamada, var olduğu günden beri insanlık için huzur, refah, adalet sağlamayı kendisine gaye edinmiş olan necip milletimizin kurmuş olduğu medeniyetlerin insanlığa ışık tuttuğunu belirterek, “Yüzyıllar boyunca her alanda öncül olduğu gibi, insan sağlığında da öncül millet olarak kendini taçlandırmıştır.


Avrupa’nın Avicenne ismiyle andığı İbn-i Sina’ya ait kitaplar yüzyıllar boyu tıp öğretim kitapları olarak çeşitli dillere çevrilip kaynak olarak kullanılmış, aynı zamanda modern tıbbın temelindeki en kıymetli harç olmuştur. Tarihte ilk Göz Hastalıkları kitabını yazan Şerafettin Ali bin İsa El-Kehhal, Kambur lakabıyla meşhur olan ve verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 yıl önce tanımlayan Abbas Vesim Efendi, birçok ilim sahasında üstatlığı yanı sıra Anatomi ilminde eserleriyle tıp biliminde ufuk açan İbrahim Hakkı Erzurumi, mikrobu ilk tanımlayan Akşemseddin ve daha nice Türk Tıp Âlimleri insan sağlığının korunması, hastalıkların tedavi edilmesi hususunda büyük katkılar sağlamışlardır. Hekimlik mesleği milletimiz nezdinde hep saygın konumda olmuş, hekimlere hep farklı gözle bakılmıştır. Çünkü milletimiz Şeyh Edebali ile kelimelere dökülen o yüce öğüdü kendisine mihmandar olarak seçmiştir. Ne diyordu Yüce Bilge Şeyh Edebali, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.” Hekimlik mesleği, fedakârlıklarla örülü bir meslektir. Hekimlik, kendinden imdat bekleyenlere ailesinden biri gibi yardım etmekten geri durmamanın adıdır. Hekimlik mesleği onurdur. Hekimlik mesleği gururdur. Hekimlik mesleği insan sağlığını korumak ve geliştirmek için kendini yok saymaktır” diye konuştu.


Bu ulvi meslek sahiplerini temsil etmek onurunu kendilerine verdiği için seçime katılan ve oy kullanma nezaketini gösteren tabip odasının tüm üyelerine ayrıca Erzurum Tabip Odası Yönetimi adına teşekkür eden Başkan Dr. Fatih Kacıroğlu, “Yönetimi devraldığımız arkadaşlarımıza da geçen dönemde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Başkan Uz.Dr. Ayhan Kul Bey nezdinde teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Dr. Fatih Kacıroğlu, Erzurum Tabip Odası yeni yönetim olarak vizyon ve misyonmlarını ise şöyle özetledi;


“Toplum sağlığına olumlu katkılar sağlamak için çeşitli çalışmalar yapmak; Devletimize ve milletimize hizmet noktasında, meslektaşlarımızın da fikirlerini alarak faaliyet göstermek; Bilimsel anlamda meslektaşlarımıza katkı sağlayacak organizasyonlar planlamak; Meslektaşlarımız için çeşitli sosyal faaliyet sahaları oluşturmak; Meslektaşlarımız ile toplum arasında köprü olmak; Yeni yönetimimiz ve yönetim anlayışımızla beraber, odamıza bağlı illerde vazife yapan tüm hekimlerimizi önemsediğimizi belirtiyor, onların sorunlarını kendi sorunlarımız olarak gördüğümüzü vurgulayarak odamıza üye olmaya davet ediyoruz.”


Erzurum Kars Gümüşhane Bayburt Ardahan Iğdır Tabip Odası yönetimi şu isimlerden oluştu;


Dr. Fatih Kacıroğlu (Başkan)


Prof.Dr. Zeynep Çakır


Yard.Doç.Dr. İbrahim Selçuk Esin


Yard.Doç.Dr. Mustafa Ceylan


Yard.Doç.Dr. Özgür Çelebi


Uz.Dr. Murat Gülşen


Dr. Fatih Aras


BÜYÜK KONGRE DELEGESİ


Prof.Dr. İsmail Malkoç


Doç.Dr. Onur Burak Dursun


Doç.Dr. Talip Şener


Yard.Doç.Dr. Berrin Kadıoğlu


Yard.Doç.Dr. Abdülkerim Olğun


Uz.Dr. Demet Say Kömeç


Dr. Furkan Soner Taş


DENETLEME KURULU


Doç.Dr. Konca Altınkaynak


Dr. Üsame Ömer Demir


Dr. Murat Maksut Çalbay


ONUR KURULU


Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK


Prof.Dr. Orhan Ateş


Doç.Dr. Celal Çerçi


Dr. Gürsel Bedir


Dr. Mehmet Meral




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