Takıntılıysanız uzak durun

Dr.Bahadır Baykal, “Ancak takıntılı bir kişiliğe sahipseniz bu operasyondan uzak durmanızda fayda var” dedi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Bahadır Baykal, yaptığı değerlendirmede, burun estetiği olmak isteyen kişileri nasıl bir süreç beklediği konusunad şunları kaydetti;

“Burun estetiğine karar verdiniz ve doktor seçiminizi yapmak istiyorsunuz, bu aşamada yapacağınız ilk görüşme ameliyatınızın başarısı için önemlidir. Beklentilerinizi ve nasıl bir burun istediğinizi muayenede mutlaka belirtmelisiniz, aynı zamanda muhtemel ameliyat sonucunuzun beklentinizle ne oranda uyumlu olabileceğini de doktorunuzla konuşmanız ameliyat sonrası mutluluğunuz için olmazsa olmaz.

İdeal burun var mıdır ?

Kişisel deneyimim ve cerrahi felsefem yıllar içinde bana şunu öğretti " doğal olan güzeldir". Her ne şekilde olursa olsun ameliyat olduğunuz belli olmamalı, burnunuz doğal ve güzel durmalıdır. Zaten hem ABD hem de Avrupa’da ideal burun yeniden tanımlanıyor. Aşırı kalkık ve daraltılmış burun ucu ve oyuk burun sırtı sağlıklı nefes almayı olumsuz etkilediği ve doğal olmayan bir görünüme sebep olduğu içi tercih edilmiyor, makbul olan yüze uyumlu burun.

Burun estetiği olmak için elinde fotoğraf "böyle burun istiyorum " diyen gelenler oluyor mu ?

Evet zaman zaman oluyor. Ancak herkesin yüz yapısı birbirinden farklı, burun cildi, kıkırdağı, kemik yapısı da öyle. Burnun yüzdeki görünümünü ise sadece burun değil yanaklar, alın, çene ve dudaklar da belirler. Bu nedenle burun estetiği ile bir başkasının burnuna sahip olmaktan ziyade yüzünüze özgü karakteristik burun hedeflemelisiniz.

Burun estetiği ile her burnu istediğimiz şekilde değiştirebiliyor musunuz ?

Keşke öyle olsa, ama elimizde sihirli değnek yok. Burun estetiği sınırları olan bir operasyondur, Çok kötü bir burnu mükemmel hale getirmemiz mümkün değil. Sonucu ameliyat ile bir ya da iki basamak üste çıkarabilmek başarıdır.

Burun estetiği sanatsal bir operasyon mudur sizce ?

Burun estetiğinde hem bilim hem de teknik beceri ön planda olmalıdır. Biz heykel yada resim yapmıyoruz, insan yüzü üzerinde estetik ve fonksiyonel bir cerrahi gerçekleştiriyoruz. Cerrahi tekniklere hakim değilseniz ya da yeterli tecrübeye sahip değilseniz istediğiniz kadar sanatçı tarafınız olsun sonuç sizi hüsrana uğratır. Bence işin sanat yönünü biz doktorlar biraz abartıyoruz. Şöyle ki; çok iyi heykel yapmanız bu ameliyatı mükemmel yapacağınızı göstermez. ve inanın öyle otörlerle çalıştım ki, karakalem resim bile çizemez ama sonuçları mükemmel dir. Sanırım işin özü aslında doğallıkta, sonuç ne kadar doğala yakınsa ameliyatın sanat yönü de o derece başarılıdır.

Bazı özel yöntemlerle kemikleri kırdığınız ya da törpülediğiniz zaman ameliyat sonrası morluk ve şişlik hiç olmuyor mu ?

Siz hiç ameliyat yapmasanız sadece burun cildini açıp kapasanız bile belli düzeyde morluk ve şişlik oluşabilir. Hatta sadece burun sırtına iğne yapsanız dahi burun sırtında bir miktar renk değişimi görebilirsiniz. Burun estetik ameliyatında kemikleri kırmak, törpülemek ameliyatın safhalarından sadece birisidir. Benim ameliyat felsefeme göre; " kemiği ne ile kırdığınız değil nasıl şekillendirdiğinizdir önemli olan ". Morluk ve şişlik oluşumu ise doğru teknikle operasyon yapsanız bile operasyon tekniğinin dışında kişinin kan değerinden, cilt yapısına kadar pek çok faktöre bağlıdır, ancak günümüzde estetik ameliyatlar eskiye oranla çok daha konforlu ve hızlı iyileşir. Tabi unutulmaması gereken önemli bir nokta da burnun ve yüzün ilk 7 gün içindeki değil 2.yıldaki görümününden mutlu olmanızdır.

Burun estetiği dışarıdan kolay gözüken ancak başarısı sadece cerraha bağlı olmayan komplike bir operasyondur. Cildinizin inceliği, daha önce ameliyat geçirip geçirmemeniz, kıkırdak ve kemik yapınızın kalınlığı başarıya direkt etki eder. En tecrübeli ellerde dahi revizyon olma ihtimali %5’ ken, ikinci ameliyatınızı oluyorsanız bu risk biraz daha artar.

Revizyon burun estetiğinde erken bir ameliyattan kaçınmak gerekir. Ben genellikle ilk ameliyatın üzerinden bir yıl geçmesini bekliyorum,ancak daha küçük kamuflaj cerrahileri yapacaksam altıncı aydan sonra da müdahale edebiliyorum. Burnun tam anlamıyla oturması için gereken süre bir senedir. Vaktinden önce bir ameliyat var olan sorunu çözmez tam tersine sorunu içinden çıkılmaz hale getirir. Bu nedenle düzeltme ameliyatı konusunda sabırlı olunması ve bir süre beklenmesi en gerçekçi olandır. Özellikle revizyon ameliyatınız öncesinde ilk ameliyatınızı yapan doktorunuza " revizyondaki başarı ortalamasını " sorun. Eğer doktorunuzun bu ameliyatı istediğiniz düzeyde yapacağına kanaat getirmiyorsanız mutlaka revizyon ameliyatlarıyla üst düzeyde uğraşan bir cerrah bulun. Unutmayın ki, burun estetiği spesifik bir ameliyatsa revizyon burun ameliyatları için çok daha fazla özelleşmiş bir doktora ameliyat olmanız yararınızadır.

Her şeyden önce ameliyat için karar verirken psikolojik durumunuzu iyi etüd edin. Takıntılı bir kişiliğe sahipseniz, sosyal hayatınız ve iş yaşamınızdaki olumsuzlukların nedeni olarak burnunuzu görüyorsanız, karşı cinsle yaşadığınız sorunların burnunuzdan kaynaklandığını düşünüyorsanız bu ameliyatı olmayın çünkü ameliyat sonrasında da sonuç nasıl olursa olsun mutlu olma ihtimalinz düşüktür. Böyle bir durumda siz ameliyat olmak isteseniz bile pek çok meslektaşımız simon kriteri olarak bilinen ben merkezci, yeterli olgunluğa erişmemiş, obsesif ve narsist kişilere ameliyat yaparken bir kaç kez düşünür.”