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04 Temmuz 2017 10:45

Taksilerde TT plaka için son tarih 15 Temmuz

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, ticari taksi plakalarında yeni düzenleme için son tarihin 15 Temmuz olduğunu belirtti.

Taksilerde TT plaka için son tarih 15 Temmuz

04 Temmuz 2017 10:45


Başkan Karakaya yaptığı açıklamada, "Ticari taksi plakalarında daha önce T olan plakalar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ulaştırma koordinasyon merkezi kararı ile 18 Ekim 2016 tarihinde bir karar aldık. Bu karar doğrultusunda T rumuzlu olan taksi plakaları TT rumuzu ile değiştirilecek. 18 Ekim 2016 tarihinde aldığımız karar sonrası ilimizde çok sayıda ticari taksici üyelerimiz müracaatlarını yaparak T olan Plakalarını TT yaptırdılar. ancak halen daha plakalarını değiştirmeyen taksicilerimiz mevcut. Plaka rumuzlarını değiştirmeyen taksicilerimiz için son tarih 15 Temmuz 2017. Üyelerimizin 15 Temmuz tarihine kadar odamıza gelerek plakalarının değiştirmeleri gerekiyor. Bizim isteğimiz plaka değişikliği yapacak olan üyelerimizin son güne kalmamaları” dedi.




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