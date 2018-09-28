Tarakçıoğlu'nun yenge acısı

Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu’nun yengesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu'nun yengesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 4 çocuk annesi Fevziye Tarakçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
İrfan Tarakçıoğlu'nun amcası Seyfettin Tarakçıoğlu'nun eşi Fevziye Tarakçıoğlu, önceki gün kalp krizi geçirdi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fevziye Tarakçıoğlu dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Fevziye Tarakçıoğlu için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, çalışanlar ve Tarakçıoğlu'nun ailesi katıldı.
Cenaze namazı sonrası Fevziye Tarakçıoğlu'nun naşı Asri Mezarlıkta toprağa verildi.