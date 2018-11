‘Tarih, AK Hakkı teslim edecektir'

Tarihin doğru konuşan şahitliği bu yapılanları gelecek nesillere ulaştıracaktır. Biz de buna bütün kalbimizle, yüreğimizle inanıyoruz.' dedi.

AYDEMİR EĞİTİMDE AK YAKLAŞIMI PAYLAŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, son 16 yılda eğitim alanında kaydedilen reform ve yatırımları paylaştı, Her ilde üniversite kurulması, eğitimde inanç hürriyetinin esas kılınması odağında kaydedilen gelişmeleri paylaştı.

‘TÜRKİYE SON ON ALTI YILDA TARİHE AK NOT DÜŞÜYOR'

Milletvekili Aydemir, ‘Sadece bu bütçe döneminde değil önceki dönemlerde de bir hakikati yaşadık. Hayatın her safhasına düşmüş olduğumuz hizmet notları eleştiriye uğruyor, tenkide uğruyor yahut da takdir ifadeleriyle burada huzura getiriliyor. Eleştiriye uğrasalar da, hakkı teslimde münkir davranılsa da Türkiye son on altı yılda tarihe bir ak not düşüyor, mazi aydınlanıyor, gelecek ışığa kavuşuyor.' Dedi.

TARİHİN DOĞRU KONUŞAN ŞAHİTLİĞİ BU YAPILANLARI GELECEK NESİLLERE ULAŞTIRACAKTIR

AK iktidarlarla Türkiye'nin hemen her alanda bir zihin ve vicdan bereketi yaşadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu hâli bir mütefekkir, geçmişte yaşayan, geçmişi yaşayan bir mütefekkir çok özel kayda geçmiş. Diyor ki: “Tarihin doğru konuşan şahitliği bu yapılanları gelecek nesillere ulaştıracaktır.” Biz de buna bütün kalbimizle, yüreğimizle inanıyoruz. Bugün burada Komisyonumuzun değerli tespit ve öngörüleriyle ele alınan millî eğitimimiz de bu bereketin, bereket ikliminin kaynağını, membasını oluşturuyor. ‘‘ kaydını düştü.

YERLİLİK VE MİLLİK

Konuşmasında yeni dönemle birlikte ‘Yerlilik' ve Millilik' dikkatinin esas haline geldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi süreciyle birlikte ülkemiz geleceğine bir yol haritası oluşturduk. Arkadaşlar bu yolun iki menzili var: Biri yerlilik, diğeri millîlik. ‘Unuttuğumuz ya da unutturulmaya çalışılan iki hayati odak.'dedi.

AYDEMİR YERLİLİĞİ TARİF ETTİ

Yerliliği yorumlayan Milletvekili Aydemir, ‘Biz yerliliği, kendimize ait olanla buluşmak, kendimizle yüzleşmek ve kendi potansiyelimizle ortaya çıkarmak olarak tarif ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşsiz ve beliğ ifadesiyle yerlilik, yitiğin kaybedildiği yerde bulunması, “Madem cevher bu topraklarda saklı, öyleyse sorunun çözümünü de yine burada arayacağız.” kararlılığıdır. ‘ tarifini yaptı.

AYDEMİR'DEN MİLLİLİK TASVİRİ

Milletvekili Aydemir, ‘Millîlikse, Rabia imanı ile kardeşlik hukukunun aslıdır. Tüm unsurlarıyla, Anadolu'yu vatan kılan ruhu diriltmek, Elâzığ'dan Kütahya'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Mardin'den Trabzon'a aynı gönül adresinde buluşmaktır. Ortak ahitlerde karar kılmaktır, aynı hülyalara dalıp aynı rüyaları yaşamaktır ve aynı değerleri sahiplenmektir. İstiklâl Marşı'na ruhumuzu teslim etmektir. Bizim siyasi takdimimiz de, tasvirimiz de, tarifimiz de bugüne kadar hep bu olmuştur. ‘ ifadesini kullandı.

AK PARTİ MİLLİ EĞİTİMDE DE AK BİR SAYFA AÇMIŞTIR

AK Parti iktidarları çerçevesinde her daim önceliğin eğitime verildiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘On altı yıllık AK PARTİ iktidarları döneminde bütün hükûmetlerin dikkat ve ilgisinin odaklandığı ilk mahal eğitim olmuştur. Ücretsiz kitap dağıtımından her ilin üniversiteye kavuşturulmasına, inanç, fikir ve teşebbüs hürriyetleri önündeki engellerin kaldırılarak herkesin eğitim hak ve fırsatı edinmesine, 2000'li yılların başına kadar ötekileştirilen, devavantajlı kardeşlerimiz için özel eğitim yaklaşımı kaydedilmesine kadar AK Parti Türkiye'de ak bir sayfa açmıştır. ‘dedi.

EĞİTİMDE AK YAKLAŞIM

Eğitim alanında AK Yaklaşımı paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Eğitimde ak amaç şudur: Eğitim-öğretim sistemimizi çocuklarımıza özgüven duygusu kazandıracak, atılım ruhu aşılayacak, pergelin bir ayağını değerlerimize ve ülkemize sabitleyip diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşacak şekilde inşa etmek.

Eğitimde ak hedefse bilgiyi tüketen değil üreten, takip eden değil takip edilen nesiller yetiştirmektir. İlim, hikmet, irfan ve fazileti amaçlayan bir sistem hedefimiz. Ve ak usul, vicdanlara hükmeden değil vicdanları harekete geçiren bir yaklaşım. Ve ak beklenti, bilgi ahlakıyla küresel izan ve idrake kendini kabul ettiren bir gençlik. ‘ değerlendirmesini yaptı.

MİLLİ ŞAİRİMİZİN TESPİTİ

Konuşmasında Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'un bir tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘İstiklal Marşı şairimizin Berlin hatıralarında bir tespiti var, hayata turist kalmış bir nesli hayatı tanıtmayan bir eğitim ve öğretim sisteminin eleştirisine yönelik. Merhum Akif diyor ki: “Hayatı anlamıyor, çünkü görmüyor, okuyor.” Az önce Sayın Bakanımızın vurguladığı soyut kavramlara ilişkin bir tespit. Değerlerin, teknolojinin ve küresel gerçeklerin yabancısı olmaya yönelik bir eleştiri bu. AK Parti eğitim programlarında işte bu yanlışı yok etmeyi, yerine hayatın içinde kalıp gerçekleriyle yüzleşerek ilme sarılmayı kaydeden anlayış temel unsur olmuştur. ‘dedi.

EĞİTİMDE TEMEL YAKLAŞIM

AK dönemde eğitimde temel yaklaşımı bilinçli hedeflerin oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Yine bir mütefekkirimizin vurgusuyla, eğitimde bilinçli bir hedef. Elde edildiğinde tesir ve nüfuzu sınırları aşacak bir açılım ve içeriği, toplumsal iman ve ahlak değerleri. Millî ve manevi terbiye sistemi içinde bu coğrafyaya ruh veren manayı ilimle cihana söyletmek. ‘ vurgusunu yaptı.

AYDEMİR'DEN FANİLİK TEVAZUSU VURGUSU

AK Parti'nin hemen her hizmet alanında ‘Biz' düşüncesini esas kıldığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Ve bu noktada şu hakikati vurgulamak durumundayım ki: Eğitimde hayal ötesi, yaygın deyimle “çılgın yatırımlar”ı gerçekleştiren, artık üniversite kapılarında gençleri bekletmeyen, başörtülüsü, örtüsüzüyle tüm gençlerimize imkân ve fırsat sunan ve belki asrın en büyük eğitim reformunu kaydeden AK Parti, diğer bütün alanlarda olduğu gibi eğitim reformunu da bir edibimizin tarifiyle fanilik tevazusu içinde ve “ben” yerine “biz” anlayışıyla yaptı. ‘ dedi.

EĞİTİMDE AK DİKKAT VE HASSASİYET

Milletvekili Aydemir konuşmasını, ‘Bugün, 2019 yılı bütçesinde eğitimin en fazla pay ayrılan alan olması eğitimde bir ak dikkat ve hassasiyetin bariz göstergesidir. Toplumu bilgiye ve erdemli yaşayışa ulaştırmayı gaye edinen bir eğitim rotası çizerek milletine hizmetkâr olmayı asalet unvanı olarak kabul eden Sayın Cumhurbaşkanımız şahsında, millî eğitime hizmet eden herkes ve her kesimi kutluyor, onlara Medyunu şükran bulunduğumuzu ifade ediyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımız 2019 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun diri tutulması adına görev yapan, ülkenin dirlik ve birliğine tahammül edemeyen hainlerce katledilen öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarını şükran ve rahmetle anıyoruz. ‘ ifadesiyle tamamladı.

AYDEMİR'DEN ŞENER'E CEVAP

Konuşmasının son bölümünde CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener'in üniversitedeki akademisyenlerin sırf düşüncelerinden dolayı o sahanın dışına itildiği iddiasını cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘Bugün, az önce, öğlen arası odama çıktığımda İzmir'de yaşayan bir hemşehrim gelmişti. Talebi İzmir'de bir işe yerleştirilmek. “Daha önce ne yapıyordun?” dedim. “Bir özel hastanede çalışıyordum.” dedi. Niye çıktın? “Efendim, sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir sahici not düştüm, yani onu teşyi eden bir not düştüm, şimdi CHP'li milletvekili olan hastanenin sahibi bu sebepten dolayı beni işimden attı.” dedi. Fırsat elinize geçse yağmurlu havada siz şu insanlara su vermezsiniz. Sizi bu millet tanıyor, sizi bu millet tanıyor! Biz burada yaptıklarımızı konuşuyoruz, burada eserleri konuşuyoruz, ne yapmışız onları konuşuyoruz.

Elhamdülillah yüzümüz ak. Biz varlığı konuşuyoruz. ‘ karşılığını verdi.