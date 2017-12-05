Tarihi eserlerde QR kod uygulaması başladı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Erzurum’da bulunan tarihi eserlerde QR kod uygulaması başlatıldı. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, QR kod uygulaması sayesinde tarihi eserleri gezen vatandaşların ve turistlerin, tarihi eserlerde bulunan QR kodu mobil cihazlarına okutarak hem eser hakkında bilgi sahibi olacaklarını hem de eserin konumunu harita üzerinden görebileceklerini ifade ederek, “Tarihi eserlerimizde hizmete sunduğumuz QR kod uygulaması önümüzdeki günlerde kapsamı genişletilerek diğer tarihi eserlerimiz de ve yeni bastırılacak olan materyallerimizde kullanılacaktır” dedi.