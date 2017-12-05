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05 Aralık 2017 12:45

Tarihi eserlerde QR kod uygulaması başladı

Erzurum’daki tarihi eserlerin ziyareti için QR kod uygulaması başladı.

Tarihi eserlerde QR kod uygulaması başladı

05 Aralık 2017 12:45


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Erzurum’da bulunan tarihi eserlerde QR kod uygulaması başlatıldı. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, QR kod uygulaması sayesinde tarihi eserleri gezen vatandaşların ve turistlerin, tarihi eserlerde bulunan QR kodu mobil cihazlarına okutarak hem eser hakkında bilgi sahibi olacaklarını hem de eserin konumunu harita üzerinden görebileceklerini ifade ederek, “Tarihi eserlerimizde hizmete sunduğumuz QR kod uygulaması önümüzdeki günlerde kapsamı genişletilerek diğer tarihi eserlerimiz de ve yeni bastırılacak olan materyallerimizde kullanılacaktır” dedi.




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