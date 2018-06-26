Tarıkdaroğlu, “Teşekkürler Erzurum”

Tarıkdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde Erzurumlu hemşehrilerimiz tercihini istikrardan, büyümeden ve hedefleri olan ‘Güçlü Türkiye’den yana kullanmıştır. Erzurum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la yola devam kararını gür bir ses ile sandıklara yansıtmıştır. Her seçimde olduğu gibi Erzurum 24 Haziran’da da yatırımdan, hizmetten ve ‘Milli İrade’den yana olduğunu göstererek AK Parti’ye sahip çıkmıştır” dedi.

“Geleceğin Türkiye’sinin inşaasında bir dönüm noktası olan 24 Haziran’da Erzurum büyük bir başarı hikayesi yazmıştır” diyen Tarıkdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

“Bu önemli başarıda durmadan, yorulmadan ve fedakarlıklarla gece gündüz çalışan teşkilatlarımızın payı büyüktür. Teşkilatımız ana kademesinden gençlik kollarına, kadın kollarından mahalle temsilcilerine kadar her bir ferdiyle Milletvekili Adaylarına sahip çıkmış merkezden köylerimize çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamıştır.

Teşkilatımız ve kıymetli hemşehrilerimiz seçim sürecine girdiğimiz günden 24 Hazirana kadar aday adaylığımız ve adaylığımız boyunca yanımızda yer almış, AK kadroların birlik ve beraberliğinin en önemli örneğini Erzurum’da sergilemiştir.

Ben bu süreçte başta şahsımı bu kutlu göreve layık gören Liderimiz ve 1. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bizleri yalnız bırakmayan İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanlarımız, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız ve teşkilatımız, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımız ve teşkilatımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımız, Mahalle temsilcilerimize ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimize, basın mensuplarımıza ve seçim süreci boyunca ülkemizin dört bir yanından şahsıma destek olan dava arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.

Yaklaşık bir ay bizlerle birlikte yürüyen eşlerinden çocuklarından uzak fedakarca çalışan ekip arkadaşlarıma, masa başında bizlere destek veren kardeşlerime de hassaten teşekkür ediyorum.

Sağduyuyu elden bırakmayarak Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize sandıkta sahip çıkan, seçim maratonu boyunca da bizleri bağrına basan dadaşlara en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu düşüncelerle yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, parlamentoda şehrimizi temsil edecek Milletvekillerimize Rabbim’den kolaylıklar nasip etmesini temenni ediyorum.

Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolumuz açık, davamız her daim güçlü olsun.”