Tarıkdaroğlu: “Türkiye’de gençliğe en büyük değeri AK Parti vermiştir”

Milletvekili Adayı Tarıkdaroğlu, beraberindekilerle Nişantaşı, Gülveren, Atyolu, Dokuzelma, Penek, Yoğurtcular ve Özyurt, mahallelerini ziyaret etti. Tarıkdaroğlu, ilçe gezisinde hasta ziyaretinde de bulundu. Şenkaya’nın Söğütler Mahallesi’nde vatandaşların birlik sofrasına misafir olan Tarıkdaroğlu, burada vatandaşlara 24 Haziran Seçimleri’nin önemini anlattı. Seçim çalışmaları kapsamında gençlerle buluşan Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti: “Bugün Türkiye’de 15-24 yaş arası genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı, OECD ülkeleri ortalamasının çok üzerindedir. Genç nüfus yoğunluğu bir ülkenin gelecekteki işgücü potansiyelini gösterdiği için oldukça önemlidir. AK Parti olarak genç nüfusumuzun en büyük servetimiz olduğunun farkındayız. Bu sebeple genç girişimcilere sunulan 3 yıllık gelir vergisi desteği bir yandan devam ederken diğer yandan da yine 29 yaşın altında ilk kez işini kuracak gençlerin 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primlerinin Hükümetimiz tarafından karşılanması kararı alındı. Böylelikle hem genç işsizlik oranları istenen seviyelere düşürülecek hem de girişimciliğin kendine en fazla taban bulduğu yaş gruplarından biri olan gençler için uygun bir zemin hazırlanmış olacak.”