Tarım İl Müdürü Akar: “Geleceğimiz için meraları koruyoruz”

Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Vali Yardımcısı Hamza Özer, Narman Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Tortum Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, proje danışmanları Prof. Dr. Binali Çomaklı ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarım İl Müdürü Osman Akar, “Erzurum’da yaklaşık 1,6 milyon hektar mera varlığı Türkiye’nin yüzde 11 gibi çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmakta. Bu büyük bir zenginliktir ve bu bilinçle 2004 yılından beri ilimizde 18 köyde toplam 251 bin 986 dekar alanda mera ıslah projesi uygulanmış ve tamamlanmıştır. Proje uygulaması biten bu köy meralarına hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere 428 adet hayvan suluğu yaptırılarak meralara yerleştirilmiştir. Bununla beraber 2015 yılında İl Müdürlüğümüzce yapılan projelerle DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile 2 bin 180 adet sıvat yaptırılarak ilçelerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca şimdiye kadar 6 teknik ekibimizle 975 mahallede 809 bin hektarda tespit, 752 mahallede 742 bin hektarda tahdit ve 754 mahallede 633 bin hektarda tahsis çalışması yürütülmüştür. 2017 yılında 5 ilçemizde 6 mahallede (Aziziye-Sorkunlu, Narman- Camiikebir ve Köprüköy-Eğirmez, Aşkale-Ballıtaş, Aşkale-Taşağıl ve Horasan-Kırkgözeler olmak üzere altı köyde) 43.913dekar alanda Mera Islah çalışmalarımız devam etmektedir. Camiikebir mahallesinde uygulanan proje 2016 Ocak ayında başlamış olup, 2018 Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. Projeye Bakanlığımızca bütçe imkanları doğrultusunda toplamda 434 bin 250 TL lik kaynak aktarılacaktır. 159 bin 830 TL ise çiftçi tarafından karşılanacaktır. Proje uygulanan toplam mera alanı 17 bin 161 dekardır. Bu alanda toplam 2016 ve 2017 yıllarında 4 bin dekar alanda ıslah amaçlı gübreleme çalışması yapılmıştır. Yapılan gübrelemede 80 ton kompoze gübre kullanılmıştır. Proje de hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere; 45 adet hayvan suluğu, 1 adet gölgelik, 2 adet hayvan yatak yeri, 1 adet çoban kulubesi ve 10 adet tuzluk yaptırılmıştır. Proje süresince her yıl 100’erde karyonca, korunga, fiğ, silajlıkmısır, macar fiği 250 dekar tritikale tohumluk bedelinin yüzde 40’ı projeden karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında 150 da yonca, 100 da korunga, 100 da macarfiği, 80 da silajlık mısır ekimi yaptırılmıştır. Proje uygulanan tüm köylerimizde meralar parsellere ayrılmakta ve dinlendirilerek münavebeli otlama sistemi uygulanmaktadır” diye konuştu.

İl Müdürü Akar sözlerine şöyle devam etti:

“İlimiz 360 bin hektar işlemeli tarım arazisi 1,6 milyon hektar mera alanı 650 bin büyükbaş, 800 bin civarında küçükbaş hayvan ve yaklaşık 132 bin arılı kovan varlığı ile önemli bir potansiyele sahiptir. Görüldüğü üzere Tarımsal potansiyelimiz ağırlıklı olarak hayvancılık faaliyetidir. Hayvancılıkta ise en büyük girdi kaba yem teminidir. Bölgede kaba yem teminin en ucuz ve mümkün yolu ise sahip olduğumuz meralardır. Erzurum ilimiz de yaklaşık 1,6 milyon hektar mera varlığı Türkiye’nin yüzde 11 gibi çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Bu büyük bir zenginliktir. Ancak bizler bu zenginliği gözümüz gibi korumalıyız ve verimini artırmanın yollarını aramalıyız. Bunun yolu da meraların planlı bir şekilde yönetilmesinden geçiyor. Eğer bunları yapamazsak bu zenginliğimizin kısa süre içerisinde elden çıkmasını da engelleyemeyiz. Ayrıca kırsaldan kentlere göçü önlemenin yolu da meraları ıslah etmekten geçiyor. Çünkü karlı ve verimli bir hayvancılık yapılamadığı anda genç nüfus için kırsal alanda yaşamak cazip hale gelmediğinden, bir süre sonra köyden göç ettiğinigörüyoruz. Gençlerimizin göç etmemesi ve hayvancılığın cazip hale gelmesi için mevcut mera alanlarını koruyarak ve ıslah ederek çiftçinin hizmetine sunmak istiyoruz. İşte bu kapsamda otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesinin amacıyla Mera Islah Projeleri uygulamaktayız. Bakanlık olarak ıslah ve amenajman projesi uyguladığımız meralarda; sıvat, ağıl, gölgelik, çoban evi, tuzluk, kaşınma yerleri vb. gibi bir kısım düzenleyici yapılar kurmaktayız, ihtiyaç duyulan bölgelerde gübreleme yapılmakta, münavebeli otlatma sağlanmakta, yine ilkbahar erken ve sonbahar geç otlatmayı önlemek için çiftçilerimize kaba yem ihtiyacını karşılamak maksadıyla yem bitkileri tohum desteği sağlamaktayız. Islah çalışması yaptığımız bu meranın ve diğer tüm meraların bizim geleceğimiz olduğu bilinciyle korunması, muhafaza edilmesi, doğru bir şekilde kullanılması hususunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu meralar bize miras değil Çocuklarımızın emanetidir bu gözle bakmamız gerekir." dedi.